Olguța Berbec, primele declarații după procesul cu Niculina Stoican. Ce daune i-a cerut artistei: "Am vrut să îmi apăr repertoriul!"

Niculina Stoican a fost nevoită să se prezinte în fața magistraților, după ce Olguța Berbec a acuzat-o că s-a folosit de linia melodică a piesei "Dragoste veche și nouă", pentru a compune un nou cântec.

Într-un interviu recent, pentru fanatik.ro , Olguța Berbec a dezvăluit cum s-a desfășurat procesul, dar și ce daune i-a cerut colegei sale de breaslă.

Olguța Berbec: "Am fost chemate amândouă în instanță pentru a ni se lua o opinie, atât"

În 2014, Olguța Berbec a lansat melodia intitulată "Dragoste veche și nouă", iar un an mai târziu a înregistrat-o la UCMR (Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România), pentru a se bucura de drepturile de autor. În 2021, însă, și Niculina Stoican a scos o piesă cu aceeași linie melodică, pe care a numit-o "Iar mi-e dor de Mehedinți". Ulterior, platforma pe care au fost urcate cântecele s-a sesizat, iar între cele două artiste au apărut numeroase neînțelegeri.

Olguța Berbec chiar a chemat-o pe Niculina Stoican în fața instanței de judecată, deși susține că nu aceasta a fost intenția ei inițială: "Nu a fost intenția mea să se ajungă aici. M-a contranotificat ca și când aș fi coautoare. Din 2015 am înscris-o la UCMR-ADA. Adică, eu aș fi putut păcăli instituțiile acestea timp de 6 ani?Am știut că îmi cântă piesa și nu am spus nimic. Nu eram nici prima și nici ultima care pățește așa ceva. Știam de la apropiați că a modificat versurile și că a înregistrat-o. Lucrurile rămâneau așa dacă nu mă notifica ca și autoare. Inițial eu am notificat-o prima dată, iar cei de la YouTube i-au dat jos piesa. Melodia a fost urcată iar pe YouTube și în acel moment ea m-a contranotificat. YouTube este ca un robot, mi-a dat șansa să fac un demers în 10 zile, să le prezint o acțiune. Mă puteau închide și pe mine.

Și atunci a spus, mergeți în instanță și decideți autorul. Nu am vrut să mă judec cu nimeni, dar nici nu mai puteam da înapoi! Nu mă face fericită situația aceasta. Am fost chemate amândouă în instanță pentru a ni se lua o opinie. Atât. A fost un soi de interviu. Nu a fost sub jurământ. Avocatul îmi explicase că va fi ceva relaxat. Ea a auzit ce am spus eu, eu am auzit ce a spus ea. Când a fost întrebată de judecător dacă este de acord că linia melodică a piesei ei seamănă cu a mea, lansată în 2015, ea a recunoscut și a spus da. Pentru mine nici nu mai contează altceva.", a povestit Olguța Berbec, pentru sursa citată.

Pe de altă parte, Niculina Stoican nu a vrut să facă nicio declarație referitoare la situația creată: "Nu comentez. În momentul în care instanța se va pronunța și va exista o hotărâre judecătorească, voi vorbi. Până atunci nu fac nicio declarație.", a mărturisit artista.

Ce daune a cerut Olguța Berbec în procesul cu Niculina Stoican?

Olguța Berbec a declarat că nu a acționat în instanță pentru a câștiga bani de pe urma procesului, ci pentru a-și "apăra repertoriul". Dovada, spune artista, stă chiar în faptul că a cerut daune morale simbolice: "Oricum, ea nu mai are cum să o înregistreze la UCMR după mine. Melodia nu poate fi înregistrată de două ori. Se va analiza partitura și va trebui să renunțe la piesă și atât. Dar ea o ține una și bună, că piesa este culeasă din folclor.

Eu am cerut ceva simbolic drept daune morale, 1 euro. În concluzie, nu s-au cerut daune morale în acest proces, ci am vrut să îmi apăr repertoriul!", a mai spus Olguța Berbec, pentru sursa amintită.