Olimpia Melinte, primele declarații după ce a intrat în rolul de polițistă: "Nu este un lucru simplu". Cum au reacționat copiii vedetei, când și-au văzut mama pe platourile de filmare | EXCLUSIV

Olimpia Melinte a dat lovitura toamna aceasta. Actrița a intrat în rolul de polițistă și toate detaliile au fost dezvăluite în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Olimpia Melinte se numără printre actorii din filmul "Băieți deștepți", producție în care fanii îl vor putea vedea și pe Johny Romano, dar și pe Ruby, Alex Velea și Vali Vijelie. Filmul va intra în cinematografe în luna octombrie, așa că îndrăgita actriță ne-a povestit, în exclusivitate, care au fost cele mai grele momente de la filmări, ne-a oferit toate detaliile despre personajul său și mai ales despre rolul de polițistă.

Dincolo de lumina reflectoarelor, actrița are o familie superbă, așa că am vrut să aflăm dacă cei doi copii ai Olimpiei Melinte au mers să-și vadă mama pe platourile de filmare. Sinceră că întotdeauna, frumoasa actriță ne-a mărturisit că Sasha, fiul cel mare, este fascinat de tot ceea ce vede atunci când ajunge la filmări.

Olimpia Melinte, totul despre rolul de polițistă

Olimpia Melinte se bucură de un real succes în lumea filmului, însă și munca este una pe măsură. Actrița a avut parte, de-a lungul carierei sale, de personaje care mai de care mai speciale, iar în cea mai nouă comedie românească va interpreta o polițistă.

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, actrița a vorbit despre personajul ei, cât de mult îi seamănă și cât de ușor s-a adaptat. Cele două femei au multe lucruri în comun una cu cealaltă, așa că vedeta s-a bucurat să vadă o justițiară, o femeie care să fie un exemplu pentru cei cu care lucrează.

"Personajul meu are destul de multe în comun cu mine: este o justițiară, o femeie care dorește să își facă meseria bine, să fie corectă și să fie în același timp și un exemplu pentru oamenii cu care lucrează. Am construit personajul cu mare plăcere și mă bucur că am avut ocazia să o interpretez", a dezvăluit Olimpia Melinte, pentru WOWbiz.ro.

Olimpia Melinte [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce provocări a întâmpinat Olimpia Melinte pe platourile de filmare

Actrița a avut parte de numeroase provocări pe platourile de filmare, însă munca alături de cascadori a fost cu siguranță una dintre cele mai speciale. Scenele de luptă din cel mai nou film românesc nu au fost deloc simple.

"Au fost câteva provocări, mai ales cele legate de colaborarea cu cascadorii, care au fost minunați, dar să pregătești o scenă de luptă nu e un lucru simplu, și nu am avut foarte mult timp, așa că a trebuit să ne concentrăm foarte bine în perioada scurtă în care ne-am întâlnit și am mers la sala de lupte.

Pe lângă asta, o provocare interesantă dar și frumoasă este faptul că am lucrat cu oameni din industrie dar care nu sunt actori de profesie, aceștia fiind oarecum covârșiți de emoție, fiind într-un cadru nou", a mai explicat Olimpia Melinte, în exclusivitate.

Cum reușește Olimpia Melinte să treacă peste emoții

În viața fiecărui actor, emoțiile sunt normale. Indiferent că vorbim de scenă sau camerele de filmat, emoțiile apărute în timpul filmărilor sau înaintea unui spectacol îi copleșesc.

Totuși, Olimpia Melinte ne-a dezvăluit la ce trucuri recurge ea atunci când are emoții. Un detaliu pe care vedeta l-a dezvăluit este faptul că în prezent are emoții mai mici față de momentele de la începutul carierei sale.

"Cred că emoțiile sunt o sursă de a te calibra pe set, recunosc că nu mai am așa mari emoții ca la început, acestea apărând în general doar în primele zile de filmare, sau în timpul scenelor pe care nu le stăpânesc foarte bine, din varii motive, iar în momentele acele încerc să-mi iau un moment de liniște doar pentru mine, eventual să ascult niște muzică, și să încerc să-mi aduc aminte de ce am pornit pe drumul actoriei, astfel că atunci când mă întorc în fața camerelor să fiu atentă la toate detaliile și să fiu cât mai prezentă.

Pe scenă emoțiile sunt ceva mai mari, e un spațiu în care nu am petrecut așa mult timp ca în fața camerelor, și am nevoie de ceva mai mult timp pentru a-mi așeza gândurile", a mai povestit ea.

Olimpia Melinte [Sursa foto: Instagram]

Olimpia Melinte povestește cum împacă activitatea din online cu actoria și viața de mamă

Vedeta are un program extrem de încărcat. Este activă în mediul online, dar nu lipsește nici de la filmări, iar toate acestea se combină perfect cu viața de mamă a doi copii minunați.

"Activitatea mea din online este una cu suișuri și coborâșuri, nu pun foarte mare accent pe această activitate, chiar dacă e modalitate de a te conecta cu comunitatea pe care o strângi în jurul tău, pentru că meseria mea înseamnă foarte mult timp petrecu în cadrul repetițiilor, la filmări, în deplasări etc.

La pachet mai vine și rolul de mamă, și nefiind o persoană care să-și expună copiii foarte mult, activitatea mea în online rămâne în urmă de multe ori.

Mi se pare important să mă și detașez de la mediul online în unele zile, deoarece copiii au nevoie să mă vadă și ca mamă, nu ca persoana publică care sunt în mediul online. Pot spune că cele mai frumoase clipe pe care le-am petrecut nu au ajuns în online, și cred că există o diferență mare între mediul virtual și cel real. Atunci când ești prezent și absorbit cu adevărat într-o activitate uiți să mai pozezi sau să filmezi ceva", a explicat actrița, pentru WOWbiz.ro.

Cum au reacționat copiii Olimpiei Melinte, când au ajuns pe platourile de filmare

Olimpia Melinte joacă în cel mai nou film românesc, un film de acțiune – comedia în regia lui Igor Cobileanski, ce va fi distribuit în cinematografele din toată țara. Actrița are numeroase proiecte la activ așa că am fost curioși să aflăm dacă cei doi copii ai săi au mers să o vadă pe platourile de filmare.

Băiețelul actriței a însoțit-o la filmări, nu pentru "Băieți deștepți", însă la alte producții în care ea a jucat, micuțul a însoțit-o și chiar a fost fascinat de viața în lumina reflectoarelor.

"În timpul filmărilor nu am putut să-i iau cu mine, pentru că majoritatea filmărilor erau la Ploiești și ar fi fost mai complicat. La alte filmări au mai fost, iar lui Sasha îi place mult și în fața camerelor și în spatele lor. Ingrid nu știu cât de mult înțelege, dar îmi spune de fiecare dată când plec „Mami, să faci bine la filmări!”. Mă susține și ea cum poate", a povestit Olimpia Melinte, pentru WOWbiz.ro.

Fanii pot vedea filmul începând din 13 octombrie, în cinematografe. Lungmetrajul aduce pe marile ecrane o mulțime de nume mari ale entertainment-ului, spre deliciul publicului. Astfel, toamna aceasta îi vom vedea în Băieți Deștepți pe Alex Velea, Ruby, Johny Romano, Vali Vijelie, Johny Romano, Silviu Mircescu, Dan Bursuc și mulți alții.

