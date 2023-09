Olimpiu Moruțan a oferit un interviu plin de umor în finalul partidei cu Kosovo: „Trebuie să jucăm tiki-taka cum vă place vouă. Suntem slabi, nu?”

In articol:

Chiar dacă mai bine de o repriză s-au desfășurat pe teren în superioritate numerică, „tricolorii” au tremurat până spre finalul partidei de pe Arena Națională.

Partida găzduită la București a fost întreruptă în minutul 18, din cauza torțelor și a coregrafiei cu tentă politică.

A fost reluată după aproape o oră de așteptare. În finele primei reprize, în minutul 42a văzut cel de-al doilea galben și și-a lăsat echipa în 10 oameni pe teren. În minutul 61,putea deschide scorul, dar nu a reușit să transforme o lovitură de la punctul cu var primită în urma unei intervenții neregulamentare în careu asupra lui

Scor final a fost stabilit în minutul 3 al prelungirilor de Valentin Mihăilă, iar România și-a recăpătat poziția secundă în Grupa I, cu patru etapă rămase până la finalul calificărilor.

Chiar dacă și-a început partida din postura de rezervă, a făcut diferența în toate fazele de atac de când a intrat pe teren în minutul 71, înlocuindu-l pe Ianis Hagi, la scorul de 0-0.

În interviul de după meci, Olimpiu Moruțan a fost ironic când a venit vorba de pregătirea jucătorilor naționalei pentru următoarea dublă cu Belarus și Andorra.

Olimpiu Moruțan: „Trebuie să jucăm tiki-taka cum vă place vouă. Suntem slabi, nu?”

„Trebuie să jucăm tiki-taka cum că place vouă. Mă bucur că am câștigat. Important e să jucăm ce vă place vouă. Am avut un om în plus, am mers peste ei. Ne doream victoria, asta e clar. Am fost puțin supărat, dar mă bucur că s-a reluat meciul.

Dacă se oprea meciul, nu mai aveam ce să facem. Mergeam la cabine și asta era soarta meciului. Vom vedea la meciurile următoare ce vom face. Lumea nu ne vede calificați, suntem jucători slabi, dar noi încercăm să dăm totul.

Toată lumea ne critică, normal că suntem slabi, nu? Am jucat prost cu Israel, deci suntem slabi. Ne bucurăm că am câștigat acum. Am văzut și noi că nu am jucam bine. Am revăzut și acum ne-a ieșit jocul. Dacă suntem slabi, mergem mai departe. Așa cum suntem, vrem să ne calificăm la EURO!” , a spus Moruțan la finalul partidei.

Romania – Kosovo 2-0

Tricolorii au început plini de energie și determinare partida de pe Arena Națională, însă în minutul 18, arbitrul a trimis jucătorii la vestiar, datorită unor scandări și afișse din peluză cu tentă politică îndreptate spre cei din Kosovo. După aproape o oră de întrerupere în care s-a negociat reînceperea jocului, românii conduși de căpitanul Nicolae Stanciu au reintrat pe gazon hotărâți să plece cu toate cele trei puncte.

Deși au fost determinați, și cu un om în plus încă din minutul 42 când Muriqi a văzut cel de-al doilea galben, golurile tricolorilor au venit destul de târziu. După ce Nicolae Stanciu a ratat șansa de a transforma din penalty în minutul 59, fotbalistul și-a spălat rușinea în minutul 83 cu o execuție care a zguduit bara laterală și ulterior a intrat în poartă. În minutul 90+3, Valentin Mihăilă a decis să închidă tabela și a rupt plasa adversarilor, după ce a primit o pasă de la Andrei Rațiu. Elevii lui Edward Iordănescu au reușit să se impună în fața selecționatei Kosovo și au plecat de pe teren cu toae cele trei puncte în cea de-a șasea etapă a preliminariilor EURO 2024.