Olivia Addams, așa cum nu ai văzut-o niciodată! Artista a vorbit despre copilăria ei și ceea ce trăiește acum: "Am crescut într-o bulă"

In articol:

Olivia Addams este unul dintre artiștii momentului. Aceasta a avut diverse proiecte de succes și este și celebră pe TikTok. Piesele ei sunt adevărate hituri, dovadă stând milioanele de vizualizări.

Olivia Addams, adevărul despre copilăria ei

Olivia Addams [Sursa foto: Captură YouTube]

Olivia Addams este un artist la început de drum pe piața românească, dar talentul ei promite foarte multe. Aceasta nu s-a destăinuit despre viața ei și cine este ea în afara scenei, dar, invitată în cadrul emisiunii "Duet", moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, Olivia a vorbit despre copilăria ei ș modul în care a crescut ea.

"Am avut o copilărie de vis, am avut niște părinți care m-au susținut în toate, am făcut parte dintr-un cor 14 ani de zile, m-au trimis în toate turneele, am vizitat toate țările posibile, nu mi-a lipsit, niciodată în viața mea, nimic. Dar, în același timp, am crescut și într-o bulă roz, pentru că eu nu m-am lovit de probleme, nu m-am lovit de nimic și la un moment dat, acum doi ani, am zis "Dragă Universule, vreau și eu ceva să mi se întâmple în viața asta ca să mă simt și eu inspirată, să pot să scriu."(...) Și mi le-a dat pe toate deodată, să nu pot să le duc." , a declarat Olivia Addams, în emisiunea "Duet".

Olivia Addams: "Când crești îți dai seama ce e cu adevărat important"

Olivia Addams [Sursa foto: Captură YouTube]

Olivia recunoaște că de mică și-a dorit tot ce are astăzi: faimă, bani, carieră de succes. Însă, deși credea că acestea sunt unicul preț al fericirii, cu timpul, s-a convins că nu e așa. Artista și-a deschis sufletul și a făcut destăinuiri despre cele mai mari dorințe ale ei, de pe vremea de când era doar un copil.

"Când eram mică, de foarte multe ori ziceam că dacă am faimă, mă știe tot mapamodul, pentru mine este suficient, nu am nevoie să am liniște, să fiu cu adevărat fericită. Asta este fericirea mea, nu relații, chestii de genul. Când crești îți dai seama ce e cu adevărat important și că degeaba ai succes și bani dacă nu ai cu cine să împarți.", a mărturisit Olivia Addams, în emisiunea Alexandrei Ungureanu.