Olivia Steer a început lupta contra vaccinului COVID 19! Ce a făcut după ce Andi Moisescu s-a îmbolnăvit

Olivia Steer este îngrozită de zvonurile conform cărora așa cum am fost toți obligați să purtăm mască, chiar și în aer liber, în curând vor exista legi pentru vaccinarea obligatorie pentru a ne proteja de noul coronavirus.

Soția lui Andi Moisescu a postat zilele trecute un mesaj în care se arată încântată de forța celor care au protestat față de vaccinarea obligatorie în Danemarca. ”Un proiect de lege, care ar fi dat puterea guvernului sa aresteze antivaccinistii și sa injecteze, cu forța, întreaga populație din Danemarca cu noile vaccinuri împotriva Covid-19, a fost abandonat, după 9 zile de proteste publice”, a scris Olivia Steer, care în ultimele luni a vorbit despre coronavirus, iar acum este îngrozită de apariția acestui vaccin, ea fiind o militantă împotriva vaccinurilor de orice fel.

În urmă cu câteva săptămâni, Olivia Steer critica decizia autorităților de a-i convinge pe români se se vaccineze anti-gripal, susținând că de fapt acestea te-ar îmbolnăvi de coronavirus. (Vezi aici declarațiile șocante ale Oliviei Steer)

Olivia Steer nu a vorbit despre infectarea soțului ei cu noul coronavirus

Culmea, deși este o persoană extrem de activă pe contul său de socializare, Olivia Steer nu a scris nimic referitor la faptul că soțul său ar fi infectat cu noul coronavirus. Asta deși la finalul lunii trecute, Andi Moisescu spunea într-o declarație către Pro Tv că a fost testat, iar rezultatul a ieșit pozitiv la COVID 19.

"La sfârșitul acestei săptămâni am fost testat pozitiv la Covid-19, așa că m-am izolat și voi lua toate măsurile necesare. În acest moment nu am niciun fel de simptome, ceea ce mă face să sper că voi trece, cu bine, și peste această provocare!", a spus Andi Moisescu, citat de Știrile Pro Tv.

Însă, în perioada în care soțul său era izolat, fiind infectat cu noul coronavirus, Olivia Steer avea o altă postare legată de COVID. De data acesta, soția lui Andi Moisescu critica tratamentul pentru coronavirus.

”Citesc pe Fb cum ia lumea Paracetamol, ca pe bomboane, la primul semn de raceala sau gripă. Nici un medicament nu e inofensiv, nici macar Paracetamolul, ca sa nu mai vorbesc de vitaminele sintetice, anticoagulantele, antibioticele, analgezicele.

Ca asa si stau lucrurile, se poate vedea in studiile clinice, realizate pe subiecti umani sanatosi, carora le sint induse diverse leziuni si disfunctionalitati organice, cu ajutorul medicamentelor uzuale, în incercarea de a le îndrepta, ulterior, prin administrarea de remedii naturiste. Un astfel de caz e cuprins in studiul de mai jos: pentru a demonstra capacitatea fantastica de protectie oferită de ridichea neagră (raphanus niger), in fazele 1 si 2 de detoxifiere hepatica, subiectilor (toti barbati tineri si sanatosi, cu virste cuprinse intre 25-35 de ani) le este dată o (singura!) doza de paracetamol (acetaminophen, după denumirea farmacologica internationala). Sub protectia remediului, subiectii experimentului excreta substantele farmaceutice toxice fara probleme, în citeva ore, pe cale urinara. Ceea ce nu se intimpla, la toti ceilalti, care ramin cu un ficat încarcat, afectat, posibil disfunctional...”, scrie Olivia Steer pe pagina ei de socializare.