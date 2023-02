Olivia Steer, mesaj dur după meciul lui Novak Djokovic de la Australian Open! ”Hrănit…poate cu mai multă făină de larve”! Pe cine a vizat de fapt soția lui Andi Moisescu  

In articol:

Novak Djokovic a triumfat, duminică, pentru a 10-a oară la Australian Open în fața lui Stefanos Tsitsipas 6-3,7-6 (4), 7-6 (5), surprinzător, sub privirile unuia dintre cei mai bogați oameni ai lumii, Bill Gates.

Prezența miliardarului american în tribunele australiene a generat numeroase reacții internaționale, în contextul în care Bill Gates, un cunoscut susținător financiar în pandemie, a avut numeroase clinciuri cu antivacciniștii, iar tenismenul sârb este considerat un simbol al acestora.

Olivia Steer, mesaj dur! ”Sub privirile sumbre…Nole a venit, a văzut, a învins!”

În România, imediat după disputa de pe arena ”Rod Laver”, Bill Gates (cel care a donat peste 400 de milioane de dolari pentru dezvoltatea și distribuția vaccinurilor împotriva Covid-19) a fost desființat de cunoscuta activistă română Olivia Steer, care a vorbit despre prezența lui la meci, în termeni duri.

„Sub privirile sumbre ale unui Gates bine hrănit, necuratu’ știe cu ce!, poate cu mai multă făină de larve, de greieri, de lăcuste, Nole a venit, a văzut, a învins!”, a fost mesajul pus pe adresa de socializare de soția lui Andi Moisescu.

Novak Djokovic s-a impus la Australian Open și a dat un răspuns pe teren celor care anul trecut i-au interzis prezența la turneu, din cauza refuzului său de a se vaccina împotriva Covid-19. Nole a fost expulzat de autorități cu mare tam-tam, ba chiar s-a ajuns și în instanță pentru ce s-a întâmplat cu el la fața locului în 2022. Pentru sârb a însemnat enorm să își ia astfel revanșa, iar de azi și-a reluat și fotoliul de lider mondial!

Novak Djokovic, declarație suprinzătoare după Australian Open! ”Le mulțumesc pentru că tolerează partea mai urâtă a caracterului meu”

Novak Djokovic a izbucnit în lacrimi pe teren, a stat minunte întregi nemișcat pe jos, apoi, în arenă, oferind publicului prezent imagini emoționante. La final, campionul sârb a transmis cuvinte cu mesaj puternic la festivitatea de premiere: „Ce călătorie a fost pentru familia mea! Le mulțumesc pentru că tolerează partea mai urâtă a caracterului meu. De ce râzi, Goran? Sper că mă poți ierta vreodată! (n.r. – cei doi au avut un conflict în timpul meciului). Acest trofeu este și al tău. Îți mulțumesc din toată inima! A fost unul dintre cele mai grele trofee, având în vedere circumstanțele.

Nu am jucat anul trecut, acum am revenit și le mulțumesc tuturor celor care m-au făcut să mă simt bine. Încerc să mă ciupesc să văd dacă este real momentul. Doar echipa și familia știu prin ce am trecut în ultimele săptămâni. E cea mai mare victorie din viața mea”, a declarat Novak Djokovic după ce și-a adjudecat al 22-lea de Grand Slam al carierei.