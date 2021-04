Olivia Steer și-a vaccinat copiii? Militanta anti-vaccinare a recunoscut: „Când am aflat toate informațiile...”

In articol:

Olivia Steer este un nume controversat în România, în contextul luptei pe care o duce împotriva vaccinării. De la începutul pandemiei de coronavirus, soția lui Andi Moisescu s-a poziționat împotirva regulilor și măsurilor luate împotriva răspândirii COVID 19, cât și a tratamentelor. Olivia Steer a făcut parte dintr-un scandal monstru în urmă cu câțiva ani, în contextul izbucnirii epidemiei de rujeolă.

Vedeta, deși nu are pregătire medicală, militează împotriva oricărei forme de imunizare.

Olivia Steer și Andi Moisescu au împreună doi copii, iar întrebarea de pe buzele multor persoane este dacă vedeta și-a vaccinat ambii copii sau nu împotriva bolilor copilăriei. După o perioadă bună de timp în care a ezitat să ofere un răspuns, Olivia Steer a recunoscut la un post de televiziune că și-a vaccinat copiii înainte să afle toate informațiile pe care le știe în prezent. „I-am vaccinat până la un moment dat când am aflat toate informațiile pe care le știu astăzi”, a declarat Olivia Steer, în cadrul unei emisiuni televizate.

Olivia Steer militează împotriva vaccinării [Sursa foto: Captura Video]

Olivia Steer cirtică dur tratamentul împotriva virusului SARS-CoV-2

În perioada în care soțul ei, Andi Moisescu, era infectat cu noul coronavirus, Olivia Steer critica tratamentul pentur coronavirus pe pagina ei de Facebook. Vedeta a vorbit despre modul cum răceala sau gripa pot fi îndepărtate mult mai repede prin tratamente naturiste.

„Citesc pe Fb cum ia lumea Paracetamol, ca pe bomboane, la primul semn de raceala sau gripă. Nici un medicament nu e inofensiv, nici macar Paracetamolul, ca sa nu mai vorbesc de vitaminele sintetice, anticoagulantele, antibioticele, analgezicele. Ca asa si stau lucrurile, se poate vedea in studiile clinice, realizate pe subiecti umani sanatosi, carora le sint induse diverse leziuni si disfunctionalitati organice, cu ajutorul medicamentelor uzuale, în incercarea de a le îndrepta, ulterior, prin administrarea de remedii naturiste.

Un astfel de caz e cuprins in studiul de mai jos: pentru a demonstra capacitatea fantastica de protectie oferită de ridichea neagră (raphanus niger), in fazele 1 si 2 de detoxifiere hepatica, subiectilor (toti barbati tineri si sanatosi, cu virste cuprinse intre 25-35 de ani) le este dată o (singura!) doza de paracetamol (acetaminophen, după denumirea farmacologica internationala). Sub protectia remediului, subiectii experimentului excreta substantele farmaceutice toxice fara probleme, în citeva ore, pe cale urinara. Ceea ce nu se intimpla, la toti ceilalti, care ramin cu un ficat încarcat, afectat, posibil disfunctional...”, a scris Olivia Steer pe pagina ei de socializare.