Omagiu pentru Freddy Mercury la Românii au talent, sezonul 11. Valentin Alexiu a făcut spectacol total cu piesa „Show must go on”

Valentin Alexiu a revenit la Românii au talent în sezonul 11 cu piesa „Show must go on” a lui Freddy Mercury. Concurentul a reușit să-i impresioneze pe jurati și de această dată.

Cine e Valentin Alexiu, concurentul care l-a omagiat pe Freddy Mercury la Românii au talent

Valentin Alexiu în vârstă de 52 de ani, din Iasi, este pentru a doua oară pe șcena Românii au talent, pentru a aduce un tribut celebrului artist Freddy Mercury. De profesie consilier cultural, concurentul a devenit cunoscut după prestația din sezonul 10 al emisiunii și spune ca a ajuns să dea autografe pe stradă.

„ Pseudonimul meu în Iasi este Freddy Mercury, am mai fost la Românii au talent cu piesa „The great Pretender” și am avut un succes deosebit, întrucat de atunci până acum mă opreste lumea pe stradă, am dat și autografe. Abia astept sa intru pe șcena, să-mi fac numărul și să cânt piesa lui Freddy Mercury „Show must go on” în amintirea lui. Nu este ușor, este ceva supraomenesc, dar încerc. Să vă rugați pentru mine ”, a declarat Valentin Alexiu.

Andra a fost prima care l-a recunoscut și a fost plăcut surprinsă de revenirea concurentului la Românii au talent. „ Ne-am mai văzut. A fost frumos, data trecută ne-ați ridicat de pe scaune ” a spus cântăreața.

„ Vă mărturisesc că a fost unul dintre numerele mele preferate de anul trecut și mă bucur că ați revenit și anul aceasta. Eu m-am ridicat în picioare, sunt pregătit ”, a spus și Smiley.

Valentin Alexiu trece în etapa următoare la Românii au talent

Deși prestația din sezonul 11 nu a fost la fel de spectaculoasă ca cea din sezonul precedent, Valentin Alexiu a reușit să transmită emoții uriașe juraților prin omagiul adus solistului trupei rock Queen.

Concurentul s-a calificat în etapa următoare la Românii au talent, cu piesa Show must go on.

Andra: Ne-ați convins!

Alexandra Dinu: Pentru mine a fost bine, eu nu cunosc cea mai bună prestație a dumneavoastră. Am înțeles că ăsta a fost un tribut pentru Freddy Mercury . Ați intrat hotărât și de la mine aveți un da!

Smilley: E foarte clar că ai calități vocale impresionante, ai țeavă serioasă. Momentul de astăzi nu a fost mai bun decât momentul de anul trecut. Eu fiind un susținător al dumneavoastră, am și povestit prietenilor despre dumneavoastră. În continuare sunt un fan al dumneavoastră si îmi doresc să vă văd în etapa următoare. Și de la mine aveți un da!

Florin Călinescu: Nu știu ce o să înțelegi din întâmplarea de astăzi, dar nu mai spune am și Scorpions, am și aia și aia. Gândește-te, cere sfatul, sunt în Iași muzicieni, scrie-le ălora de la Queen. Când mai vii trebuie să vii să ne dai un pumn în barbă să cădem jos. Punct. O să-ți dau un da să te zăpăcesc. Nu ne mai povesti muzică, cânt-o. Ai deja trei de da...

Andra: Chiar patru!