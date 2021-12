Omicron, o amenințare pentru sărbătorile românilor! Ce spune Alexandru Rafila despre restricțiile de Crăciun și Revelion: „Ar trebui să se comporte mai precaut în această perioadă”

In articol:

Valul patru, generat de varianta Delta, a lovit ca un tsunami România. Efectele sale au fost devastatoare în țara noastră, doborând recorduri negre atât în ceea ce privește numărul infectărilor, dar și numărul deceselor. De asemenea, presiunea pe sistemul sanitar a fost atât de mare că a fost la un pas de colaps.

De câteva săptămâni, românii încep din nou să vadă luminița de la capătul tunelului, căci bilanțul raportat de autorități este pe zi ce trece mai mic, iar asta este un motiv de fericire cu atât mai mult cu cât se apropie cele mai așteptate sărbători: Crăciunul și Revelionul. Toată lumea se așteaptă la relaxarea restricțiilor, dar tulpina Omicron, amenință să strice bucuriile de iarnă.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, spune că încă nu s-a luat nicio decizie în ceea ce privește restricțiile care s-ar impune de Crăciun și Revelion. Toate regulile se vor lua pe baza situației epidemiologice de la momentul acela. Totuși, acesta îi îndeamnă pe oameni să continue să respecte măsurile de prevenție și protecție împotriva virusului SARS-CoV-2 și să nu se culce pe o ureche crezând că pericolul a trecut deja.

„Mi-e greu să vă spun acum ce se va întâmpla peste 3 – 4 săptămâni, dar eu am o preocupare față de ceea ce se întâmplă în acest moment. Am văzut pe la Târgul de Crăciun de la Brașov că era o mare frenezie, am văzut niște concerte care nu aveau nimic de-a face cu măsuri de bază care să prevină transmiterea.

Eu cred că dacă oamenii vor să aibă niște sărbători cât mai apropiate de normalitate, ar trebui să se comporte mai precaut în această perioadă. Trebuie văzut contextul epidemiologic, că nu o să ia nimeni vreo măsură fără să vadă care este evoluția. Noi acum suntem în scenariul verde, dar nu contează numai asta. Contează și care este trendul, dacă trendul va fi descrescător sau crescător”, declarat Alexandru Rafila la un post de televiziune.

Bilanț coronavirus, 30 noiembrie 2021

Până astăzi, 30 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.779.667

de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.325 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.686.752 de pacienți au fost declarați vindecați. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.622 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 33 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 56.529 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 29.11.2021 (10:00) – 30.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 147 de decese (69 bărbați și 78 femei), din care 17 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din țară.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.172. Dintre acestea, 1.146 sunt internate la ATI. Dintre cei 1.146 pacienți internați la ATI, 110 au certificat care atestă vaccinarea. Din totalul pacienților internați, 126 sunt minori, 118 fiind internați în secții și 8 la ATI.