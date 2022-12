Omul care i-a schimbat traseul în viață Doiniței Oancea. Actrița îi datorează cariera: „Clar mi-a schimbat viața”

In articol:

Doinița Oancea este una dintre cele mai apreciate și cunoscute actrițe din România. Vedeta a devenit cunoscută datorită talentului său, iar oamenii au îndrăgit-o încă de la primul personaj pe care l-a interpretat.

Probabil cel mai cunoscut personaj al acesteia va rămâne pentru totdeauna Minodora, fiica lui State Potcovarul din ””.

Persoana care i-a schimbat traseul în viață actriței

Doinița Oancea a dezvăluit cărui persoane îi este recunoscătoare pentru cariera sa. Este vorba de producătoarea Ruxandra Ion. Aceasta este cea care a văzut-o pe vedetă la castingul pentru ” Inimă de Țigan ”,

când actrița venise doar să lase câteva documente și să facă o poză. Producătoarea a chemat-o la o probă pe Doinița, iar de atunci cariera ei ca actriță a devenit din ce în ce mai înfloritoare.

„ O persoană care cred că mi-a schimbat traseul, bine, un traseu care cred că era stabilit de Dumnezeu, că de aceea am ajuns acolo dintr-o întâmplare, este doamna Ruxandra Ion. În sensul că m-a văzut, s-a uitat așa la mine și a zis: `Vino la o probă!`. M-a văzut în curtea studiourilor de la Buftea, mă dusesem la un casting, la `Inimă de țigan`, a fost, dar eu atunci m-am dus doar să îmi las niște date și să fac o poză. Îi sunt recunoscătoare dumneaei pentru că a crezut în mine, eu venind dintr-o zonă civilă, că nu aveam studii în domeniu, dar are nasul fin, simte oamenii care au potențial, care au talent, care au chestii ascunse acolo. Nu știu cum, nu știu ce secrete are, dar se pare că îi miroase de la distanță. Așa înțeleg că s-a întâmplat și cu mine. Deci dumneaei este una dintre persoanele care clar mi-a schimbat viața”, a declarat actrița pentru Playtech.

Ce își dorește Doinița Oancea de la anul 2023

Cum anul 2023 se apropie cu pași destul de rapizi și cum toată lumea își dorește ceva de la noul an, așa și Doinița Oancea. Vedeta a mărturisit că își dorește ca părinții ei să rămână sănătoși, dar și că în anul viitor ar vrea să înceapă un proiect la care se gândește de cinci ani, dar de care nu a avut impuls să se apuce.

„ 2023 vreau să îmi țină părinții la fel de sănătoși, ca eu să pot să fiu la fel de plină de viață, pentru că dacă îi știu pe ei bine, sunt motorul meu cumva din punctul acesta de vedere. Mai am un proiect, poate anul acesta se concretizează. Îmi doresc de vreo 5 ani să fac ceva și nu m-am urnit, dar poate anul acesta mă urnesc. Este despre ceva ce le place fetelor mult, atât pot să zic, vedem ”, a mai adăugat Doinița Oancea.