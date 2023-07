Omul cu Tourette și soția lui s-au despărțit cu scandal! Dezvăluirile șocante pe care le-a făcut Aliena, după ce partenerul ei a acuzat-o de infidelitate: „M-a apucat de păr”

In articol:

Andrei Ungureanu, cunoscut și sub numele de „Omul cu Tourette” s-a căsătorit anul trecut în mare secret cu iubita lui, Aliena Crăciun, după mai bine de un an de relație. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare, acolo unde Omul cu Tourette este extrem de cunoscut, iar după ce au format o relație, cuplul lor a devenit unul dintre cele mai apreciate de pe TikTok, acolo unde apăreau mereu împreună pe live-uri.

Zilele trecute, însă, Omul cu Tourette și Aliena s-au despărțit cu mare scandal.

După ce Andrei Ungureanu a dat vestea despărțirii, soția lui, Aliena, a apărut în lacrimi pe TikTok. Partenera Omului cu Tourette nu s-a mai putut abține și a vrut să își spună partea de adevăr, după ce bărbatul a acuzat-o că l-a înșelat.

Potrivit Alienei, în relația lor nu a fost vorba niciodată de infidelitate. Totuși, femeia a izbucnit și a dezvăluit că Omul cu Tourette a fost violent cu ea de mai multe ori de-a lungul anilor petrecuți împreună, iar în ultimul timp se certau foarte des și dormeau separați.

Șirul mărturisirilor a continuat, iar Aliena a mai spus că i-a fost alături soțului ei în cele mai grele momente ale lui, însă bărbatul le-a dat uitării și a vorbit foarte urât la adresa ei pe internet.

„Am unde sta. Mama a fost la noi, ne-am strâns lucrurile, el cu mama se împacă, eu mă împac cu mama lui, nu avem treabă, ne-am strâns lucrurile, mama m-a ajutat. De la prea mulți bani ni s-a stricat portofelul, asta e(...) Pai zău, voi realizați că el de nimic a zis că l-am înșelat și acum zice că se duce să vorbească despre mine. Mă duc la el pe live să văd ce vorbește despre mine. De când sunt cu Andrei niciodată nu l-am înșelat, niciodată! Nu a dat în mine, m-a apucat de păr, dar el a mai făcut asta și înainte.(...) M-a văzut cu cineva pe drum, cu un prieten de-al nostru. Era prieten comun.(...) Nici el nu m-a înșelat, nici eu nu l-am înșelat. Era vorba că relația nu mai mergea, dormim separat, ne certăm des, nu ne împăcăm, nu petrecem timp împreună, nimic nu facem împreună.(...) Cu ce m-am folosit de sărăntocul ăsta? Că n-are niciun c***t. Am înșelat demult, cândva (n. red într-o altă relație) dar după ce am aflat că am fost înșelată, dar nu contează ce am făcut în trecut, contează acum, eu niciodată nu l-am înșelat (n. red pe soțul ei). Eu nu sunt cine sunt datorită lui, deloc. Când el avea anxietate și nu putea să iasă din casă, cine i-a fost alături?

Aliena i-a fost. Mulți mă cunosc înainte de el”, a dezvăluit soția Omului cu Tourette în live-ul ei de pe TikTok.

Soția Omului cu Tourette a izbucnit în lacrimi pe internet [Sursa foto: Captură video]

Omul cu Tourette și soția lui, în plin scandal pe internet

Zilele trecute, Omul cu Tourette a făcut o postare pe pagina lui de Instagram în care își acuza soția că l-ar fi înșelat. Cei doi au fost protagoniștii unui imens scandal, după ce bărbatul a spus că a urmărit-o pe Aliena și a văzut-o de mână cu altcineva. În videoclipurile postate de Omul cu Tourette pe internet, acesta apare certându-se cu soția lui, iar ea spunea că își va face bagajele și va părăsi casa în care locuiau împreună. Mai mult, Aliena îi reproșa soțului ei faptul că este agresiv cu ea și că minte lumea din jurul său.

„Omul cu Tourette: Zi, vre, măcar ați povestit bine? Haide, că acum te fac vedetă!(...) Cam asta este Alina, cam asta face Alina. După câte i-am oferit și după câte lucruri am făcut pentru ea! Ce ai făcut cu Bogdan? Zi, zi-ne și nouă, puțin. Alina, zi cu cine te țineai de mână! De ce te țineai cu el de mână?”

Aliena: Nu mă mai filma, închide. Și vorbește ce ai de discutat în doi, nu cu oamenii de acolo! Nu m-am văzut cu niciun Bogdan!(...) Hai, gata, eu nu mai pot! Îmi iau bagajele și am plecat! Îmi iau câinele și am plecat! Dă-te la o parte! Nu te mai suport! Mi-e greață! Vreau să plec, gata(...) Ești violent, ești nervos, ești agresiv, strici lucruri, minți mult! M-ai mințit cu niște lucruri, minți lumea din jurul tău”, a fost o parte din dialogul purtat de Omul cu Tourette și soția lui, Aliena.