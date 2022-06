"Omul se uită!" Incredibil cum a ajuns să arate mormântul lui Aurelian Preda, la aproape 6 ani de la decesul artistului

In articol:

Au trecut aproape 6 ani de când Aurelian Preda a fost răpus de o boală incurabilă. Timpul s-a scurs, iar cei care l-au apreciat par să nu îl mai viziteze atât de des la mormânt.

O spune chiar Doina Belu, nașa Ilenei Ciuculete și a lui Cornel Galeș, care a fost recent la mănăstirea unde se află înmormântat regretatul interpret de muzică populară.

Doina Belu: "Am găsit un mormânt părăsit. Era sinistru"

Doina Belu a mers in pelerinaj la mănăstirea unde este înmormântat Aurelian Preda și a profitat de această ocazie pentru a-i aprinde o lumânare artistului. Nașa Ilenei Ciuculete nu și-a făcut, însă, o impresie prea bună după ce a ajuns la mormânt: "Am fost la mănăstiri de Rusalii, în Dobrogea. La întoarcerea spre casă am oprit și la Dervent și mi-am adus aminte că este înmormântat acolo Aurelian Preda. M-a impresionat foarte mult. Vezi, ce e viața asta… Nimic. Am găsit un mormânt părăsit. Era sinistru. Așa îmi dădea mie senzația. Cu un tablou imens legat de cruce cu un tricolor. Prin sticlă a intrat ploaia… Și m-am gândit...la câți artiști a scos din anonimat puteau să pună mână de la mână și să-i facă un mormânt ca lumea.", a declarat Doina Belu, pentru fanatik.ro.

Doina Belu, la mormântul lui Aurelian Preda [Sursa foto: fanatik.ro]

"Nu se mai duce nimeni acolo, poate trecători"

Imaginea peste care a dat atunci când a ajuns la mormânt a făcut-o pe Doina Belu să creadă că sunt puțini aceia care mai merg să îi aprindă o lumânare artistului.

Femeia susține că a fost surprinsă să vadă că nici măcar persoanele prezente la slujbă nu și-au amintit de regretatul interpret:

Nu era nimeni. În zi de sărbătoare, chiar nimeni din cei care au fost la slujbă nu au trecut să îi aprindă o lumânare! Două ghivece cu o floare, da’ mai în pământ, probabil puse de cei de la mănăstire. Nu era urmă că ar fi fost cineva și erau Rusaliile. Nu și-a amintit nimeni de el. Omul se uită. Mă gândeam la cei care au fost în emisiunea lui… și se mai dau și reluări…", a mai spus nașa Ilenei Ciuculete, pentru sursa amintită.