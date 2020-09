„Waterlilies and Japanese Bridge”, capodopera realizată de Claude Monet în anul 1899 a fost reinventată de artistul care s-a specializat în graffitti, Bansky. Artistul contemporan a adăugat, ironic, elemente specifice societeții de acum, aducând tabloul semnat Monet într-o viziune a zilelor noastre.

Pseudonimul „Bansky” este răsunător în lumea artiștilor de pretutindeni. Nici până în ziua de azi nu se știe cu siguranță cine este omul din spatele graff-urilor care au mișcat întreaga lume. A cunoscut popularitatea aborând atât subiecte politice, cât și sociale, care urmau să devină un simbol al graffiti-ului și al ironiei.

Waterlilies and Japanese Bridge de Claude Monet

„Vorbește pentru o generație”, l-a descris Maeve Doyle, director artistic al Maddox Gallery din Londra .

Tabloul, numit Show me the Monet, a fost creat în 2005. Este încadrat în jurul celebrului tablou al nuferilor lui Monet, dar este plin de imagini zdrobitoare de cărucioare de cumpărături cu capul în jos și un con de trafic care se mișcă în apă.

Sotheby's va vinde lucrarea pe bază de ulei pe pânză între 3 și 5 milioane de lire sterline. Opera va a fi pusă în vânzare la o licitație transmisă în direct la Londra pe 21 octombrie.

Tabloul va apărea vineri pentru o previzualizare de două zile, înainte de a fi dezvăluit la New York și Hong Kong la sfârșitul acestei luni. Se va întoarce apoi la Londra, unde va fi pus în vânzare.

Show me the Monet a fost prezentat pentru prima oară în urmă cu 15 ani, ca parte a celei de-a doua expoziții a lui Banksy din Londra.

Acesta provine dintr-o serie cunoscută sub numele de Crude Oils, care include ceea ce Banksy a numit „remixuri” de opere de artă canonice. În ea, artistul preia și subminează limbajul istoriei artei pentru a recrea opere de artă renumite, cu propriul stil. Dintre acestea, Floarea-soarelui lui Vincent van Gogh înfățișa ofilirea sau moartea în vaza lor; Nighthawks-ul lui Edward Hopper, care prezintă un bărbat în bermude cu drapelul Regatului Unit care tocmai a aruncat un scaun în geamul barulu, iar Marilyn Monroe a lui Andy Warhol a fost înlocuită de Kate Moss în reinterpretarea artistului contemporan.

Reinterpetarea lui Banski- Show me the Monet- Waterlilies and Japanese Bridge de Claude Monet, reinterpretat

Trei dintre cele mai spectaculoase tablouri mari din această serie vor fi, de asemenea, reunite la National Gallery din Londra pentru prima expoziție de arte decorative de către pictorii impresionisti, în septembrie 2021.

Alex Branczik, șeful european de artă contemporană al lui Sotheby, a spus: „Într-una dintre cele mai importante picturi ale sale, Banksy a realizat pictura iconică a lui Monet a podului japonez în faimoasa grădină a maestrului impresionist de la Giverny și a transformat-o într-un bascul modern. Mai mult canal decât un iaz de crini idilic, Banksy stabilește compoziția lui Monet cu trolee de cumpărături aruncate și un con de fluorescență portocaliu.