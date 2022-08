Operațiile estetice care o ajută pe Mihaela Rădulescu să arate superb la 53 de ani: „Nu mă interesează că sunt criticată. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere”

In articol:

Vedeta TV arată fenomenal chiar dacă a trecut de 50 de ani. De fiecare dată când apare în spațiul public, Mihaela Rădulescu îi impresionează pe cei care o urmăresc.

Vedeta este cunoscută pentru faptul că este o persoană foarte activă, pasionată de adrenalină și care are grijă să aibă mereu un trup de invidiat.

Pe lângă sport și alimentație, Mihaela a recunoscut pe parcursul timpului că a apelat de câteva ori și la ajutorul medicului estetician pentru a rămâne tânără.

Mihaela Rădulescu nu ascunde faptul că a apelat la bisturiu

Vedeta a declarat cu ceva timp în urmă cu nu ascunde faptul că a trecut de câteva ori pe la medicul estetician. Mihaela Rădulescu este asumată și nu îi pasă dacă este criticată pentru unele alegeri pe care le-a făcut în viața ei.

Vedeta spune că s-a obișnuit să audă opiniile celor care nu sunt de acord cu intervențiile pentru înfrumusețare, însă că nu îi pasă de acestea. Vedeta se simte bine în pielea ei și vrea să își trăiască viața după propriile reguli.

„Nu mă interesează că sunt criticată pentru operațiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus și pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecții intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a știut toată țara. Deci, ceea ce am simțit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviință să dau explicații suplimentare. Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească și să inventeze operații care n-au existat, aia înseamnă deja răutate și prostie. Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi și spre binele nostru. Și le fac de câte ori o să am chef.”, a declarat vedeta pentru Viva!