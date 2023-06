„Oportuniști” Oana Roman a răbufnit după slujba de comemorare a lui Stephan Pelger! Ce s-a întâmplat la cimitir a întristat-o profund

In articol:

Stephan Pelger, în vârstă de 44 de ani, a decis să își pună capăt zilelor săptămâna trecută, iar ieri rudele și prietenii săi s-au strâns la Cimitirul Evanghelic pentru slujba de comemorare a designerului. Printre vedetele prezente la ceremonie s-a numărat și Oana Roman, care a avut o relație foarte strânsă cu regretatul artist.

Însă, după ce slujba s-a încheiat, Oana Roman a făcut câteva dezvăluiri șocante.

Ceremonia a fost una foarte emoționantă, toate persoanele care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Stephan Pelger fiind foarte afectate de pierderea apropiatului lor. Fiica lui Petre Roman a mers să îi fie alături prietenului ei, pe ultimul său drum și a povestit cum a decurs ziua de ieri, în care și-a luat rămas-bun de la un prieten drag.

„Dragii mei, am lipsit o bună parte din zi pentru că dimineață am fost la cimitirul Evanghelic, acolo unde s-a ținut o slujbă în memoria lui Stephan Pelger, prietenul nostru și apoi am fost cu toți apropiații lui într-un loc care lui îi era foarte drag și am vorbit și am închinat un pahar pentru el și după aceea a trebuit să îmi reintru în ritm”,

a spus Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman a vorbit despre slujba de comemorare a lui Stephan Pelger [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman a răbufnit pe Instagram

Vedeta s-a enervat la culme și a povestit pe pagina sa de Instagram că mulți dintre cei care spuneau ca i-au fost prieteni designerului nici măcar nu au venit să îi aducă o floare ieri. Potrivit Oanei, toți cei care au dat interviuri și au apărut la televiziuni după moartea artistului au lipsit de la slujba sa de comemorare.

„Ca de obicei, din păcate, am avut dreptate. Știți când v-am spus eu, în live-ul de ieri (14 iunie, n.r.) și în cel de acum câteva zile că toți ăștia care s-au trezit să povestească, să comenteze și să își dea cu părerea despre Stephan, dându-se prieteni cu el și apărând pe la televiziuni și dând interviuri, ei bine, dragii mei, niciunul nu a fost astăzi prezent. Niciunul nu a venit astăzi să aducă o floare și să-și ia rămas bun de la Stephan. Nu știu dacă unii dintre ei sunt plecați, dar n-au venit și mă bucur că așa a fost. Au fost prietenii lui, cei cu care a copilărit, cei cu care a trăit când a fost adult, oamenii care au ținut la el, oamenii care l-au iubit, nu oportuniștii care au făcut audiență pe spatele lui”, a mai spus Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman a vorbit despre slujba de comemorare a lui Stephan Pelger [Sursa foto: Instagram]