Oppo Find N2 Flip, cea mai nouă „bijuterie” tehnologică care „răspunde cel mai bine nevoilor consumatorului de astăzi”. Telefonul a fost lansat la începutul lunii martie

A doua ediție a emisiunii „Play IT” vine cu noi informații despre ce se întâmplă în lumea tehnologiei, astfel vă arătăm ce vă mai poate surprinde în materie de smartphone-uri.

Dacă credeați că nu mai are ce să apară nou și că le știați pe toate, ei bine, Bianca Iordache, realizatoarea emisiunii „Play IT, vă arată că, la fel cum lumea se schimbă de la o

zi la alta și în tehnologie există aceeași regulă.

Oppo Find N2 Flip, smartphone-ul care revoluționează piața

Iar noutatea constă în apariția pe piață a noului telefon Oppo Find N2 Flip, care iese în evidență prin faptul că are o cu totul și cu totul altă caracteristică fața de smartphone-urile cu care ne-am obișnuit deja, dar care pare că prinde din ce în ce mai mult avânt.

Concret, noul smartphone de la Oppo este pliabil și deja a apărut pe piața din România, gata să vină în ajutorul tuturor consumatorilor.

”Este primul pliabil disponibil în Europa și disponibil în România de la începutul lunii martie, o bijuterie de telefon. Practic, este un telefon care răspunde cel mai bine nevoilor consumatorului de astăzi. Telefonul pliabil este un răspuns bun pentru nevoia utilizatorului de a avea un ecran din ce în ce mai mare într-un telefon care să încapă în buzunar, pentru că o parte dintre consumatori se găsesc adesea în ipostaza de a alege între un ecran mare și un telefon ușor de transportat. Și atunci ăsta este cea mai bună soluție pe care poți să o ai în zilele noastre ”, a spus Alina Munteanu, la ”Play IT”.

Și astfel, noul Oppo Find N2 Flip poate fi numit și telefonul minune, căci îndeplinește o mulțime de caracteristici pentru orice consumator.

Fie că ești pasionat de fotografie, fie că îți place să te uiți la filme pe telefon, fie că ești expert în aplicațiile de scriere, calcul ori corectare, pe toate le pune la dispoziția ta, nu oricum, ci la superlativ, Oppo Find N2 Flip.

De asemenea, dacă petreci mult timp pe telefon, poți sta fără griji, bateria acestuia este una ce rezistă o zi întreagă și care, dacă chiar ai nevoie de o a doua încărcare pe zi, ei bine, are nevoie de doar câteva zeci de minute pentru ca tu să te poți bucura din nou de experiența ta pe Oppo Find N2 Flip.

”Pentru Oppo miza nu a fost niciodată să fie prima companie care lansează un produs, ci miza a fost să lanseze un produs care să și răspundă nevoilor consumatorului. Vine cu o sumedenie de superlative, are cea mai bună cameră foto disponibilă pe un pliabil, cea mai mare baterie, cea mai rapidă încărcare, ai nevoie de aproximativ 30 de minute ca să-l încarci complet, este cel mai ușor dispozitiv pliabil de pe piață. Plus că este disponibil pe două culori, camerele foto sunt încadrate discret în ecranul superior și arată foarte bine”, a mai spus Alina Munteanu.

Ce este și ce aduce nou proiectul ”Play IT”?

Bianca Iordache, moderatoarea emisiunii, a venit cu o serie de detalii despre noul proiect, Play IT, care se difuzează săptămânal pe canalul de YouTube WOWnews.

Conform spuselor sale, noua emisiune online este o provocare pentru ea, dar și modalitatea prin care-și dorește să aducă noutatea și inovația în materie de tehnologie în fața tuturor celor din online.

”Play IT este proiectul meu de suflet, care a luat naștere datorită echipei mele de la WOWnews și mă bucur că împreună am reușit să-l aducem în fața publicului. Trebuie să recunosc că nu sunt nouă în domeniul acesta, contactul cu lumea tehnologiei a început în urmă cu doi ani, însă ce facem noi aici și ce ne dorim în continuare să dezvoltăm este la un nivel mult mai înalt, lucru care îmi place. Este într-adevăr o provocare să vii mereu cu ceva nou în fața oamenilor și mă împinge spre evoluție. În același timp, trebuie să vă spun vouă, celor care ne urmăriți, că Play IT este nu este doar despre viitor, tehnologie, gadget-uri, știri și platforme online, ci este și despre viața de zi cu zi, despre problemele reale cu care ne confruntăm și pe care ne ferim să le discutăm. Și aici mă refer la campania noastră, #JOSFILTRELE, unde vom avea invitați influenceri și vedete. Acest ”tot” este cumva un mix de noutăți și soluții inteligente, precum și de sprijin din partea noastră, să vă arătăm că suntem aici, vă auzim, vă vedem și vă spunem că nu sunteți singuri/singure. Avem planuri mari, atât vă mai spun și vă invit să fiți săptămânal cu ochii pe noi.”, a declarat Bianca Iordache.