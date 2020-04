In articol:

Orban: Am crescut capacitatea de testare

Premierul României, Ludovic Orban a anunțat vineri că România a crescut capacitatea de testare pentru coronavirus, fiind realizate peste 8.000 de teste pe zi. Totodată, Orban a precizat că vineri a fost prima zi în care numărul persoanelor vindecate a depăşit numărul celor infectate.

„Am crescut capacitatea de testare. În ultimele intervale de 24 de ore s-au efectuat peste 7.000 de teste zilnic. Numărul persoanelor diagnostocate pozitiv este sub 400. Chiar astăzi, cred că este prima zi în care numărul de persoane vindecate a depăşit numărul de persoane infectate. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie să renunţăm la comportamentul responsabil. Trebuie să ţinem cont în continuare de regulile stabilite”, a declarat Ludovic Orban, la un post tv.

„Noi am pornit de la trei centre de testare. La ora actuală se testează în peste 60 de centre. De la o capacitate de aproximativ 1.000 de teste am ajuns la o capacitate nominală de peste 8.000 de teste și continuă dezvoltarea acestui sistem de testare.

Am apelat la toate soluțiile posibile pentru a crește capacitatea de testare, dar pe aparate care să aibă o precizie de 100%. Aparatele de tip Real Time PCR sunt folosite cu diagnostic care are precizie maximă. Noi am achiziționat noi aparate PCR, iar evoluția capacității de testare mă mulțumește.

Noi în mod constant am găsit soluții, căutând orice astfel de aparat disponibil. Până acum 2-3 săptămâni, piața internațională erau extrem de greu de găsit astfel de aparate. Noi am disponibilizat cam orice aparat PCR care putea fi pus în dispozitivul de testare. Am asigurat pregătirea personalului. Nu oricine poate să opereze pe astfel de aparate. E greu de dobândit expertiza necesară pentru a putea pune diagnosticul corect.

Am depășit 8.000 de teste capacitate nominală. Obiectivul nostru e să depășim o capacitate de 10.000-12.000. Nu intră la testare oricine. Există o procedură, sunt stabilite prioritățile de testare", a spus Orban la Antena 3.

România are 10.417 de cazuri de COVID-19

Alte 321 de persoane au fost diagnosticate cu coronavirus au fost anunțate vineri, 24 aprilie. Totalul a ajuns la 10.417 cazuri. Cele mai multe cazuri de îmbolnăvire sunt la Suceava - 2.477, pe poziţia a doua aflându-se Bucureştiul, cu 1.133 de cazuri. Judeţele Botoşani, Timiş, Neamţ, Arad şi Hunedoara au trecut de pragul de 400 de cazuri. De asemenea, 2.817 persoane au fost vindecate şi au fost înregistrate 552 de decese.

”Până astăzi, 24 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 10.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.817 au fost declarate vindecate şi externate. Totodată, până acum, 552 persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, Bucureşti, Iaşi, Suceava, Arad, Bacău, Timiş, Cluj, Neamţ, Hunedoara, Constanţa, Satu Mare, Sibiu, Ialomiţa, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Caraş-Severin, Mureş, Giurgiu, Bihor, Argeş, Vaslui, Botoşani, Alba, Sălaj, Braşov, Mehedinţi, Teleorman, Gorj şi Prahova, au decedat. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 321 de noi cazuri de îmbolnăvire”, au anunţat vineri autorităţile.