Un avocat care locuiește în comuna Gornet Cuib, comuna din Prahova care a fost carantinată, a anunțat că va contesta în Instanță ordinul semnat de Raed Arafat. Comuna Gornet Cuib din Prahova a fost carantinată după ce 15 localnici au fost depistați cu COVID 19.

Avocatul Bogdan Dumitru, care asigură servicii juridice și pentru Primăria Gornet Cuib, a declarat că va contesta în instanță ordinul de carantinare a satului Gornet.

”Am identificat mai multe aspecte prin care instanța poate declara ilegal ordinul de carantină. Nu poți să izolezi o localitate întreagă pentru câteva cazuri. Unii bolnavi s-au și vindecat deja!”, a declarat avocatul Bogdan Dumitru, citat de presa locală.

După ce 15 localinici au fost depistați cu COVID 19, autoritățile au considerat că riscul răspândirii bolii este foarte mare, așa că întreaga localitate prahoveană a fost carantinată. Ordinul de carantinare a localității, semnat de Raed Arafat, a intrat în vigoare miercuri seară, la ora 22:00 și se aplică timp de 14 zile.

Conform ordinului, localnicii trebuie să-și limiteze deplasările, să poarte măști de protecție când ies din casă, chiar și în aer liber, iar tranzitarea satului este interzisă. Mai mult, localnicii pot părăsi zona doar cu motive bine justificate.

Primarul din Gornet, comuna din Prahova care a fost carantinată: Nu sunt 15 cazuri, ci 7

Primarul din Gornet crede că măsura carantinării satului este abuzivă și a cerut lămuriri suplimentare de la DSP. "Nu stiu cum sa spun, sunt 15 sau nu sunt 15. Au fost 15, mai sunt 7 cazuri. Ei nu iau in seama cate sunt acum, ci cate au fost in ultimele 15 zile. 8 sunt vindecati, iar unul are buletin de Gornet, dar sta in alta parte. Ei nu sunt in comuna, sunt la spital, la judetean, la Campina, la Movila", a declarat primarul Nicolae Negoitescu.

Intrebat la ce ar trebui sa se astepte locuitorii, acesta a spus ca "se va institui un fel de stare de urgenta". "Se va pleca la serviciu cu declaratie, nu vor mai avea voie sa umble ori si cum prin sat, vor merge la magazin cu masca", a afirmat primarul din Gornet, care spune ca nu stie cum s-au infectat oamenii comunei pe care o conduce.

