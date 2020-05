In articol:

Organizația Mondială a Sănătății a anunța că 8 vaccinuri anti COVID-19 sunt pregătite să intre în etapa de testare.Cercetătorii lucrează de zor la găsirea vaccinului care să scape populația de infecția cu noul coronavirus, iar în acest moment există opt proiecte de vaccinuri anti-COVID-19 care sunt în faza 1 şi 2 de testare, potrivit unui document al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii obţinut de Mediafax.

Din cele opt companii care sunt aproape să găsească tratamentul eficient, patru sunt din China, două companii sunt din SUA, una din Marea Britanie şi iar o altă echipă este o combinaţie între o companie americană, chineză şi germană.

Companiile care au ajuns în cursa finală pentru vaccin sunt CanSino Biological Inc./Beijing Institute of Biotechnology – Faza 1 şi 2 de testare, Moderna/NIAID – Faza 1 şi 2 de testare, Wuhan Institute of Biological Products/Sinopharm – Faza 1 şi 2 de testare, Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm – Faza 1 şi 2 de testare, Sinovac – Faza 1 şi 2 de testare, University of Oxford – Faza 1 şi 2 de testare, BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer – Faza 1 şi 2 de testare, Inovio Pharmaceuticals – Faza 1 de testare.

Primul vaccin ar putea fi gata în minim 6 luni

Etapele de testare implică timp pentru a elimina orice eventuale riscuri.

Faza 1 are ca obiectiv principal determinarea dozei maxima tolerată, iar faza 2 are ca scop principal determinarea eficienţei produsului şi depistarea efectele adverse. Ulterior fazelor 1 şi 2 urmează etapele 3 şi 4 când vaccinul poate fi dat populaţiei generale.