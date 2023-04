”Ori ești dusă cu capul, ori vrei atenție” Lora, aspru criticată, după ce a apărut plângând în online. Prin ce a trecut vedeta în ultima zi petrecută în Bali? ”Am crezut că mor, am început să urlu”

In articol:

Lora și Ionuț Ghenu au petrecut iar câteva luni bune în Bali, iar astăzi, 2 aprilie sunt deja în România. A fost frumos, s-au relaxat, s-au bucurat de peisajele mirifice de acolo, doar că toată bucuria locului, în ultima seară petrecută în resortul de lux, le-a fost umbrită de un eveniment mai puțin plăcut.

Fiind o mare iubitoare de animale, având acasă o pisică, Lora spune că a avut un șoc când, la lăsarea serii, un câine a omorât trei pui de pisică.

Lora a salvat de la moarte doi pui de pisică

Ea și Ionuț Ghenu au putut salva doi dintre cei cinci animăluți, vorbind despre cele întâmplate cu lacrimi în ochi.

În online, acolo unde a povestit întreaga scenă, artista a spus că, și-ar fi dorit să aducă animalele de companie în București, doar că timpul nu îi permitea acest lucru.

Însă, destinul le-a surâs animalelor și artista le-a găsit imediat o familie, doar că întâmplarea a marcat-o profund și a făcut-o să trăiască clipe pe care cu greu le va putea uita.

”Asta e ultima zi de Bali pentru noi, dar nu asta este vestea tristă, ci că ăștia sunt singurii puiuți care au mai rămas, că frățiorii lor… din cinci au rămas doi, înțelegeți voi. I-am găsit azi-noapte întinși pe iarbă, am căzut din picioare, am crezut că mor, am început să urlu… A intrat un câine mare și negru în resort. Sunt foarte speriați, traumatizați, i-am luat în casă, dar problema este că plec azi. Am vorbit cu prieteni români care sunt aici, care au casă și curte, să mă ajute cu ei și cu mămica lor o perioadă, așa am reușit să le găsim familie. Bine că am salvat doi, vă imaginați ce a fost aici. I-aș lua în România, numai că durează două luni actele, am înțeles, am avut grijă de ei de când erau în burtică, mi-e greu să accept ce s-a întâmplat. Cam asta e cu legea junglei”, a spus Lora, pe Instagram, cu lacrimi în ochi.

În urma destăinuirilor făcute de cântăreață, fanii din online au reacționat imediat și nu toți au fost pe aceeași lungime de udă cu Lora.

Lora, aspru criticată, după ce a apărut plângând în online [Sursa foto: Facebook ]

Astfel că replicile dure la adresa vedetei nu au întârziat să apară și mulți au considerat gestul ei doar unul prin care și-a dorit să atragă atenția, căci nu mai are altceva cu ce să iasă la înaintare, spun ei.

De asemenea, internauții mai spun că Lora face o dramă din nimic, să suferă de vedetism și că, în locul acestor gesturi închipuite, cum le numesc ei, ar putea să ajute copiii sărmani sau chiar ea să devină mamă.

”Vai de capul tău! Chiar nu mai ai ce face, ce arăta?”/ ”Vai, dar ce drame trăiești”/ ”Ferească Dumnezeu, ce telenovelă ați făcut, chiar așa o mare dramă pentru niște pisoi”/ ”Dacă tot ai un suflet atât de bun, fă un bine și ajută copiii amărâți că sunt destui și s-ar bucura pentru o pâine”/ ”Nici nu știi ce să mai faci pentru atenție”/ ”Suferi prea mult de vedetism și nu ești cine știe ce, ne-ai omorât cu Bali și cu figurile tale”/ ”Of, ce durere, pune mână și fă un copil ca să fii împlinită”/ ”Ori ești dusă cu capul, ori vrei atenție”, sunt doar câteva dintre reacțiile celor din mediul online, acolo unde au fost și internauți care au felicitat-o pe Lora pentru sensibilitatea sa și dorința de a ajuta.