Femeile, poate mai mult ca barbatii, au si mai multe beneficii, atat fizice, cat si fizice. De la intarirea muschilor pana la efectele estetice, de la relaxare pana la imbunatatirea capacitatii cardiovasculare, de la beneficii in timpul sarcinii, cat si dupa, sa descoperim impreuna toate avantajele acestui sport cu adevarat unic!

Inotul este un sport care ofera numai avantaje: definit drept „cel mai complet sport”, are efecte extraordinare asupra fizicului feminin, atat din punct de vedere estetic, cat si din punct de vedere al sanatatii. Amintim intarirea muschilor, imbunatatirea siluetei si nu numai. Avantajele inotului sunt, de asemenea, psihologice. Cele care practica inotul constant, isi vor vedea cu adevarat corpul transformandu-se si vor avea o sanatate de fier.

Daca nu ai inceput sa inoti de cand erai copil, la varsta prescolara sau scolara, a invata sa inoti ca adult, poate fi mai problematic. Principalul obstacol in a incepe sa inoti cand cresti este in mod normal cel emotional: apa te sperie, iti este teama sa nu te ineci si asta sfarseste prin a “eradica” tendinta naturala a omului de a pluti. In mod rational, ar fi suficient sa revizuim mental lectia lui Arhimede si sa respiram regulat, avand in vedere ca, cu suficient aer in plamani, este imposibil din punct de vedere fizic sa te duci la fund. Cu toate acestea, emotia si disconfortul fata de mediul acvatic pot juca feste si, mai degraba decat sa inveti de una singura, este bine sa te bazezi, fara rusine, pe un instructor calificat si specializat in predarea inotului pentru adulti. Aici ar trebui sa apelezi la cursuri de inot cu initiereinot.com. Invatarea inotului cand esti deja adult se poate face atat daca doresti sa inoti, cat si in cazul in care doresti sa incepi sa faci activitate fizica pentru a pierde in greutate (iar inotul este una dintre cele mai bune activitati pentru a pierde in greutate). Important este sa inveti imediat tehnica corecta pentru a evita probleme precum dureri de gat si de umeri.

Inotul se practica prin intermediul cursurilor de la initiereinot.com in bazine de 25 m, aflate in locatii diferite. Vorbim despre bazine precum Steaua, Olimpia, Alexandreea si Bery. In cadrul lectiilor de inot vei invata treptat mai multe stiluri. De fapt, in inot exista patru stiluri: bras, fluture, crawl (numit si stil liber) si spate. Fiecare stil se caracterizeaza printr-un anumit tip de tehnica, ritm si respiratie.

Beneficiile inotului pentru femei

Iata care sunt insa principalele avantaje ale inotului asupra fizicului, de la cele strict estetice la cele legate de imbunatatirea sanatatii noastre:

-Intareste toti muschii: toti muschii sunt obligati sa se contracte pentru a controla deplasarile si postura in apa.

-Imbunatateste refluxul venos: ca si alte sporturi, favorizeaza pomparea sangelui localizata la nivelul picioarelor datorita alternarii contractiei / decontractarii musculare, dar este si mai eficient datorita pozitiei orizontale si a presiunii apei care amelioreaza umflarea venoasa.

-Rafineaza silueta: solicita si intinde toti muschii, implica un mare consum de energie (de la 200 la 600 Kcal / h) si mobilizeaza rezervele de grasime dupa aproximativ 40 de minute de activitate.

-Intareste sistemul cardio-respirator: intareste treptat inima si intareste capacitatea pulmonara. Saturatia vaporilor de apa este buna si pentru persoanele cu astm.

-Benefic pentru articulatii: din moment ce nu se simte greutatea ta in apa, nu exista risc de impact sau teama de a te rani.

-Dezvolta coordonarea: este un sport tehnic cu o disociere motorie si un ritm particular al respiratiei

Beneficiile psihologice

Inotul nu este numai bun pentru organism, ci si pentru psihicul nostru. Practicand acest sport, de fapt, se produc endorfine. Endorfinele ne ofera un sentiment de lejeritate si o stare de bine. A fi in apa ne duce cu gandul la originile noastre si produce un sentiment de relaxare generala, foarte util pentru tratarea starilor de anxietate sau daca suferi de atacuri de panica sau depresie.

Contraindicatii pentru inot

Inotul nu are contraindicatii majore, dar trebuie mentionate urmatoarele neajunsuri legate de practica sa:

-Plictiseala: daca nu vei invata sa iubesti acest sport, ti se va parea ca timpul nu trece niciodata, deoarece aceleasi miscari trebuie repetate la nesfarsit.

-Dezvoltarea excesiva a musculaturii: daca practici inot de performanta, va fi favorizata dezvoltarea muschilor superiori ai corpului (brate, umeri, spate), cu riscul ca silueta sa nu fie armonioasa.

-Dureri de spate: cand nu stapanesti tehnicile sau nu respiri cu capul in afara apei, ai tendinta de a forta spatele si astfel vor aparea si durerile.

-Clor: distruge pielea si parul.

-Motivatie: cand vremea este rea sau rece, a te imbraca intr-un costum de baie si a-ti uda parul poate necesita o mare putere de vointa din partea ta.

Cateva sfaturi pentru a te bucura pe deplin de toate avantajele inotului

Pentru ca practica inotului sa iti ofere toate avantajele pe care le-am spus, este bine sa urmezi urmatoarele sfaturi:

-Ia lectii: daca nu stapanesti tehnicile, inotul poate face mai mult rau decat bine. Apeleaza deci al initiereinot.com.

-Foloseste accesoriile: tabletele, aripioarele etc. sunt utilizate pentru a imbunatati tehnica, pentru a face anumiti muschi sa functioneze mai mult si pentru a face exercitii diferite.

Daca participi la cursuri de inot (colective si / sau individuale) vei vedea ca tehnica ta se imbunatateste rapid. Instructorii sunt rabdatori si iti vor explica exact ce trebuie sa faci. Nu trebuie decat sa iti faci curaj si sa incepi lectiile. Acestea au loc de luni pana vineri, intre 13:00 si 17:00 si poti opta pentru sedinte de pana la 8 ore, in grup sau individuale. In plus, il poti lua si pe cel mic cu tine pentru ca sunt disponibile si cursuri pentru copii.