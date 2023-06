„Orice lucru frumos se și termină” Laura Cosoi le-a dat vestea fanilor în drum spre filmări. Momente triste pentru actriță: „Am un gol în stomac”

In articol:

Laura Cosoi a debutat ca actriță cu mai bine de două decenii în urmă, atunci când s-a și făcut remarcată în showbiz-ul românesc.

Vremea a trecut, ea s-a schimbat, a devenit soție și mamă pentru trei fete, dar cariera ei în teatru și cinematografie a rămas, de fapt, a continuat și a înflorit.

Laura Cosoi închide un capitol profesional al vieții sale

Deși este părinte cu normă întreagă, Laura Cosoi nu a renunțat la viața sa profesională și a demonstrat că poate să îmbine partea de familie cu cea din lumina reflectoarelor cu brio.

Așa se face că acum este parte dintr-un nou proiect de televiziune, care va apărea în curând și în care se vor arăta multe nume celebre.

Pentru acest lucru, blonda a muncit mult, a stat la fel de mult plecată de acasă, la malul mării, acolo unde s-a filmat o parte din proiect, a pus suflet, a trecut prin toate stările posibile și a învățat, căci mereu ceva nou vine și cu o lecție.

Doar că acum, după luni întregi de muncă asiduă în fața camerelor de filmat, Laura Cosoi a făcut un anunț cu două tăișuri, adică este și bucuroasă, dar și tristă în același timp.

Pe Instagram, vedeta, aflată în drum spre o nouă zi de filmare, a declarat că, de fapt, sunt ultimele scene pe care le mai joacă.

Două zile, atât spune Laura Cosoi că i-au mai rămas în acest proiect, care se apropie de final.

Rolul ei s-a terminat aici, urmând să fie văzută la scară largă, iar acest lucru nu o poate face să fie decât extrem de emoționată.

Emoțiile fiind de tot felul. De regret, că așa un mare și frumos proiect a ajuns la final, dar și de bucurie și mândrie că a fost aleasă să facă parte din distribuția noului film românesc.

„Astăzi merg la filmări. Mai am două zile, o să-mi lipsească foarte mult. Am un gol în stomac, dar știu că o să fie minunat și mă bucur. Orice lucru frumos se și termină, dar mă bucur că am trăit experiența asta unică”, a spus Laura Cosoi, pe pagina sa de Instagram.

De precizat este și că, în curând, actrița va apărea pe micul și marele ecran, alături de alte nume cunoscute în actorie, dar și în alte domenii, precum Adela Popescu, Răzvan Fodor, Radu Vâlcan, Toto Dumitrescu, Jorge, Adelina Pestrițu, Florin Călinescu, Emi Alupei și mulți alții.