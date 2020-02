Oscar pentru cel mai bun rol secundar. Brad Pitt. După ce a luat premiul pentru rolul său din pelicula lui Quentin Tarantino, Once upon a time in Hollywood, Brad Pitt a declarat că vrea să dispară pentru o vreme. Fostul soț al Angelinei Jolie a precizat că vrea să se retragă din lumina reflectoarelor și să lucreze la anumite proiecte.

Oscar 2020. Brad Pitt a anunțat că se retrage

"Chiar acum cred că a timpul să dispar un pic și să încep să fac lucruri", a declarat Brad Pitt, la scurt timp după ce a coborât de pe scenă cu statueta pentru cel mai bun rol secundar.

Întrebat dacă trece prin cea mai bună perioadă din viața lui, Brad Pitt a spus: "Sper că nu".

Este primul premiu Oscar pe care Brad Pitt îl câștigă.

În discursul pe care l-a avut pe scenă, actorul le-a mulțumit copiilor săi, cei șase pe care îi are cu Angelina Jolie. "Pentru copiii mei, ei colorează tot ce fac. Vă ador", a spus câștigătorul premiului Oscar pentru cel mai bun rol secundar.

Anunțul retragerii lui Brad Pitt a fost surprinzător. Totuși, va fi doar pentru o scurtă perioadă de timp. Chiar dacă nu va mai juca, deocamdată, în niciun film, el va produce câteva pelicule, inclusiv o dramă în care joacă, printre alții și Adrien Brody. Potrivit jurnaliștilor de peste Ocean, Brad Pitt are o serie de proiecte cinematografice pe care vrea să se concentreze în 2020, de data aceasta din postura de producător, nu de actor.

sursa foto: Profimedia Images