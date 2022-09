Otilia Bilionera a dezvăluit cât costă cel mai scump articol vestimentar din garderoba sa: „Sunt niște cârpe”

In articol:

Frumoasa Otilia își uimește fanii la fiecare apariție. Vedeta are grijă să arate mereu perfect, iar acest lucru dă rezultate, pentru că tânăra cântăreață este impecabilă la fiecare eveniment, mai ales când este pe scenă.

Chiar dacă artista are un număr impresionant de ținute exclusiv pentru concertele sale, asta nu înseamnă că își dă toți banii pe haine, ci din contră.

Otilia spune că nu este pasionată de haine, chiar dacă sunt de brand sau nu. [Sursa foto: Instagram]

Cea mai scumpă haină din garderoba Otiliei este o salopetă cu diamante

Otilia Bilionera este cunoscută drept una dintre cele mai sincere vedete din showbizul românesc. Chiar dacă artista are succes la nivel internațional, aceasta este la fel de modestă ca înainte de a cunoaște celebritatea.

Chiar dacă ar putea, artista spune că preferă să nu investească o avere în obiecte vestimentare de lux pentru că, în definitiv au rolul doar de a acoperi trupul.

În ceea ce privește cel mai scump articol vestimentar pe care îl are vedeta, trebuie știut că este vorba despre o salopetă încrustată cu diamante, care ajunge la o sumă fenomenală de 9000 de euro.

„Nu sunt genul care să dau mulți bani pe haine, sunt niște cârpe, indiferent că e brand sau nu, tot cârpă e. Cred că am o salopetă cu pietre Swarovski, care valorează vreo 9.000 de euro, dar e lucrată toată din pietre Swarovski. Nu am dat bani pe ea, am primit-o. Am purtat-o de două ori, că nu pot să o port de mai multe ori, o dată a fost când am câștigat în Hamburg premiul pentru cea mai bună artistă din Balcani. Am și rochie la 70 de lei, pe care o port uneori”, a declarat artista pentru impact.ro.

În ceea ce privește aparițiile sale de pe scenă, Otilia spune că își alege singură costumele, dar că le adaptează în funcție de locația în care au loc spectacolele sale.

„Țările arabe plătesc cel mai bine la concerte și apoi Turcia. Da, acolo schimb costumele, nu încât să te acoperi, pentru că totuși ești un artist european, internațional, dar cât de cât încerc să respect și tradiția lor, pentru că ești străin la ei în țară și trebuie să le respecți cultura. Cum să-mi impună ceva mie? Că nu mai vin! Dar dau cumva de înțeles și atunci au dreptate. Mă gândesc și eu că nu pot să mă duc chiar în fundul gol, când femeile vin acoperite la mine la concert. Port salopete, în general sunt chestii tot pe corp, mulate, care să-ți arate formele, dar să nu se vadă piele, important este să nu se vadă piele”, a mai spus artista pentru sursa citată anterior.