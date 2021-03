Otilia Bilionera a luat o decizie pentru viitor: ”Am făcut-o!”

In articol:

Mai exact, zilele trecute, după ce s-a înscris pe platforma de vaccinare, Otilia Bilionera a reușit să se și imunizeze după ce, cu frică, a stat cuminte în timpul injecției.

”Eu nu sunt medic, dar respect părerea experților. Iar dacă toată lumea care se pricepe la acest lucru spune că este bine să ne vaccinăm, ar fi culmea să zic eu altfel, nu mă pricep la asta. Familia mea s-a vaccinat. Familia iubitului meu s-a vaccinat, iar ei sunt medici. Așa că, am decis că este pentru binele meu să mă vaccinez și eu. Nu am avut reacții adverse, totul a mers strună”, ne-a explicat, în exclusivitate, Otilia Bilionera. Mai mult decât atât, ne-a spus frumoasa cântăreață, decizia pe care a luat-o o vede benefică și în plan personal, și în planul carierei.

”M-am vaccinat în primul rând pentru a-i proteja, pe cât posibil, pe cei dragi, pe cei apropiați și pentru ca eu să nu pățesc ceva. Sunt prea multe cazuri grave în jurul nostru pentru a mai ignora acest fenomen, această pandemie care, și așa, ne-a dat tuturor viețile peste cap. Apoi, să fim sinceri, eu călătoresc destul de mult.

Sper ca atunci când se vor mai liniști lucrurile să călătoresc și mai mult, să fac ceea ce iubesc, să cânt peste tot. Dar acest lucru nu se poate dacă, în fiecare moment, stăm să ne ferim de boală. M-am vaccinat pentru că, așa, sper eu, vom reuși să reintrăm în normal, să putem să mergem la un concert, să ne relaxăm cu prietenii la o terasă, să ne distrăm. Fără vaccin, fără să ne ferim, vom sta doar cu frică că putem păți ceva, iar asta este groaznic. Iar eu, oricum, nu cred în prostii conspiraționiste, nu cred că cineva și-a pus în cap să ne extermine sau alte asemenea bazaconii ”, ne-a mai spus frumoasa Otilia Bilionera.

Otilia Bilionera vrea un copil, dar... mai târziu

”Chiar dacă nu ne-am făcut, cel puțin anul acesta, planuri să ne căsătorim – deși o vom face până la urmă, dar nu acum – am discutat despre familie. Da, am vorbit și despre copii și am acceptat amândoi să mai așteptăm câțiva ani până la acel moment. Trebuie să recunosc, le respect pe artistele care își pot vedea și de carieră, și de copil, dar eu nu cred că aș putea. Adică, sincer, nu îmi pun problema să îl las vreodată cu bone...

Otilia Bilionera duce dorul concertelor

Și am concerte în țări îndepărtate, nu merg până la Lehliu și înapoi, eu lipsesc cu zilele... Cu cine aș lăsa copilul? Așa că, cred eu acum, pentru mine, un copil, va însemna, clar, o perioadă în care aș renunța la carieră. Și, ca să fiu pe de-a-ntregul sinceră, oricum eu m-aș dedica total copilului, mai ales că va fi un copil foarte dorit.(...) Eu cred că educația, mai ales în primii ani ai copilului, îi determină viitorul. Așa că, simt eu, aș fi o mamă strictă, care pune accent pe educație, care va pune copilul pe primul plan fără să îl răsfețe. Iar dacă e fată (râde în hohote, n. red.) va fi și mai greu, cred că abia la 16 ani va ieși singură din casă”, ne-a spus Otilia Bilionera.