Otilia Bilionera, cântăreața care a impresionat zona Balcanilor cu melodiile sale, este originară din Suceava, loc în care, și acum, locuiește mama sa.

”Vreau să o aduc pe mama de la Suceava la București, să ne plictisim împreună. Eu stau în casă, mama la fel, așa că, imediat cum pot o aduc aici, la mine. Trebuie să văd cum fac, sper să nu fie prea complicat”, ne-a spus Otilia Bilionera, cu doar o zi înainte ca Ordonanța Militară să închidă total zona. Doar că, înainte de a apuca să facă orice, Guvernul a decis ca orașul în care lucuiește mama frumoasei Otilia Bilionera să fie închis. ”Normal că sunt îngrijorată Mama... e bine, sper să rămână așa. Am tot vorbit cu ea, vorbim zi de zi, ne vedem pe telefon, îi spun tot timpul să se protejeze, să fie atentă, mai ales că știrile din Suceava sunt îngrijorătoare”, ne-a mai spus Otilia Bilionera.

În altă ordine de idei, Otilia Bilionera și partenerul ei de viață petrec, acum, mai mult timp împreună ca niciodată. Otilia Bilionera a fost afectată de interzicerea concertelor din întreaga zonă balcanică, ea având zeci de contracte pe are ar fi trebuit să le onoreze. ”Sper să nu se anuleze contractele pe care le am prin luna mai, în Turcia, sper să dispară epidemia asta de coronavirus... Dar, până atunci, m-am împăcat cu situația și, culmea, am ajuns la o concluzie: și acasă este bine”, ne-a spus, în exclusivitate, Otilia Bilionera.

Ordonanța numărul 6. Suceava intră în carantină totală

Ministrul de Interne Marcel Vela a anunţat, luni seară, și adoptarea Ordonanței Militare 6 care stabileşte carantinarea municipiului Suceava, unde sunt aproape 600 de cazuri de infectare cu coronavirus.

Municipiul Suceava, unde s-au înregistrat cele mai multe cazuri de coronavirus, peste un sfert din cele confirmate până acum, intră în carantină totală.

”Instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, comune din zona limitrofă şi o zonă de protecţie asupra unor unităţi administrativ teritoriale din Suceava”, a anunţat Marcel Vela.

Se instituie pe perioada stării de urgență măsura de carantinare a orașului Suceava și a încă 8 comune limitrofe, conform Ordonanței militare 6. De asemenea, a fost decisă stabilirea unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava. Va fi permisă intrarea și ieșirea transportului de marfă.

Accesul pe aeroportul din Suceava este permis doar pentru zboruri cu aeronave de stat, transport marfă, umanitare și care asigură asistență medicală de urgență.

Coronavirus în România

Până astăzi, 31 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate - 81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin, 11 la Constanța, 10 la Prahova, 7 la Dolj, 5 la Brașov, 4 la Cluj, 4 la Galați, 2 la Bihor, 1 la Brăila, 1 la Mureș, 1 la Neamț, 1 la Alba, 1 Argeș.

Totodată, până acum au decedat 69 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timișoara, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu și Ialomița.

Otilia Bilionera își ține relația ”la secret”

Cu toate că Otilia Bilionera este una dintre cele mai populare figuri din lumea showbiz-ului românesc și este un star în Turcia, bărbatul cu care s-a logodit a reușit să o convingă să păstreze cât mai mult discreția când vine vorba de identitatea și imaginea lui.