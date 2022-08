Otilia Bilionera este sfătuită în relații de către fostul logodnic. Vedeta spune că fostul partener este foarte important pentru ea: „Împărtășim totul, tot ce mi se întâmplă”

In articol:

Foarte multe persoane consideră că nu există prietenie între două persoane care au format cândva un cuplu. Iată însă că acest stereotip nu se aplică la toată lumea.

Celebra Otilia, una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră, a recunoscut că unul dintre cei mai apropiați prieteni ai este chiar fostul său iubit.

Vedeta spune că fostul partener este foarte important pentru ea.[Sursa foto: Instagram]

Otilia îi cere părerea fostului său iubit în legătură cu toți admiratorii care apar în viața ei

Otilia și logodnicul ei arab au ceva timp de când nu mai formează un cuplu, însă asta nu înseamnă că cei doi nu-și mai vorbesc, ba din contră, relația dintre ei este din ce în ce mai puternică.

Vedeta spune că fostul ei iubit este ca un frate pentru ea și că de fiecare dată când apare un pretendent în viața ei, cântăreața îi cere sfatul celui cu care a

fost logodită.

„Am decis să pun punct. Și el a simțit la fel. Am avut o discuție, dar suntem prieteni, chiar și astăzi am vorbit, adică mai înainte, acum 10 minute. Împărtășim totul, tot ce mi se întâmplă, chiar și dacă întâlnesc un băiat nou sau mă curtează un băiat nou, eu îl întreb: cum ți se pare, crezi că e ok? Și el îmi răspunde.” , a mărturisit Otilia Bilionera pentru un post de televiziune.

Otilia spune că sunt atât de apropiați chiar și acum pentru că atunci când formau un cuplu cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste pe care nu au uitat-o nici în prezent.

„Chiar m-a iubit foarte mult și își dorește foarte mult ca eu să fiu bine, cum și eu îmi doresc, și atunci mă simt ca în familie. Îl simt așa, nu știu, ca pe fratele meu. În momentul ăsta, îl simt ca pe cel mai bun prieten al meu care sunt sigură că mi-ar da un sfat bun și chiar așa este”, a mai declarat artista.