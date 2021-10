Otilia Bilionera, îngenuncheată de durere. Artista și-a pierdut ambii bunici, în curs de 9 zile: "Am alergat să fac bani și am uitat lucrurile mai importante, timpul cu familia"

In articol:

Familia Otiliei Bilionera se confruntă cu o durere cruntă, după ce bunicii artistei au decedat la puțin timp unul după celălalt. Vedeta a recunoscut că tristețea este cu atât mai mare, cu cât nu a reușit să petreacă foarte mult timp în compania acestora pe când erau în viață, din cauza faptului că s-a dedicat în totalitate carierei.

Otilia Bilionera, distrusă de pierderea bunicilor

Otilia Bilionera nu își poate reveni deloc, după moartea celor care au crescut-o. Vedeta a povestit că asupra familiei parcă s-a năpustit un blestem, căci bunicii tinerei au decedat în aceeași perioadă, la câteva zile distanță unul de celălalt. Artista a dezvăluit că bunicul a murit din cauze naturale, pe patul de spital, iar decizia familiei a fost de a nu-i povesti soției bărbatului despre tragedia produsă, din cauza faptului că aceasta suferea de o boala psihică. Nici bine nu și-a șters lacrimile după înmormântare, că Otilia a primit o altă veste dureroasă: bunica ei fusese infectată cu COVID-19, în stare gravă, cu o saturație de 40% de oxigen.

Organismul femeii nu a mai rezistat, însă, până la eliberarea unui loc la ATI, iar bătrâna și-a dat ultima suflare pe patul de spital, la 9 zile de când soțul ei decedase: "Bunicul meu a murit pe 4 septembrie, bunica a murit pe 13 septembrie. Este o situație grea, acesta este ciclul vieții. Ei mereu spuneau că vor să moară amândoi odată și chiar așa s-a întâmplat. Au murit la nouă zile diferență unul de celălalt. Pe bunicul l-am văzut ultima dată în iunie. A murit din cauza naturale. L-am dus la spital, avea ocluzie intestinală. Când am văzut coroanele și doliul deasupra casei nu mi-a venit să cred. Te gândești că bunicii și părinții sunt nemuritori și a fost o lovitură. Bunica, având demență, nu prea realiza ce se întâmplă. Nu am vrut să îi spunem. Ne întreba ce se întâmplă cu noi, de ce suntem îmbrăcați în negru. Am vrut să nu facă vreun infarct. Ea nu l-a văzut.

Ne-a ros puțin vina, dar așa am considerat noi familia că e mai ok, să o protejăm. Ea a stat ferită. Înmormântarea s-a ținut în curte, dar nu am vrut să o scoatem afară din casă. Eu cred că ea a simțit că el nu mai este. Ei au avut o poveste de iubire ca în povești. Apoi m-am întors în București, iar la două zile după am aflat că a fost luată de salvare, infectată cu COVID-19. A început să i se facă rău, să nu mai poată respira, iar a doua zi avea saturația de oxigen 40, doctorița i-a făcut testul și era pozitivă. A luat-o salvarea, dar, din câte am înțeles, nu au avut loc să o pună pe oxigen. Au ținut-o la ATI și apoi nu s-a mai putut face nimic. A fost frustrant când a luat-o mama de la morgă, au băgat-o într-un sac, au sigilat sicriul. Singura amintire cu ea moartă este o poză făcută de mama înainte să sigileze sicriul.", a povestit Otilia Bilionera cu ochii în lacrimi, la "Teo Show".

Otilia Bilionera, despre cele mai puternice regrete

Otilia a dezvăluit faptul că a rămas cu regrete puternice după ce și-a pierdut ambii bunici. Artista a recunoscut că moartea bătrânilor a făcut-o să prețuiască mai mult fiecare moment în familie, pentru că nu a reușit, cât timp aceștia erau în viață, să le fie prea des alături.

Mai mult, vedeta a declarat că și-a propus ca de acum să îi pună mereu pe cei dragi pe primul loc, pentru că a cam uitat de acest lucru, în goana după succes: "Am alergat să fac bani și am uitat lucrurile mai importante, timpul cu familia. Cel mai prețios lucru este familia și îmi părea rău că nu am stat mai mult cu ei, că nu am putut să mă bucur. Și am zis că îmi voi pune familia pe primul loc orice ar fi. A fost cel mai greu moment din viața mea, cel mai traumatizant, în care am suferit cel mai mult. (…) Nu este o rușine să plângi, să spui ce te doare.", a mai adăugat Otilia Bilionera, în cadrul aceleiași emisiuni.