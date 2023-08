Otilia Bilionera, planuri de căsătorie la doar câteva zile de când s-a logodit cu iubitul turc! Iată ce mărturisiri a făcut artista: „În mod sigur nunta va fi anul acesta”

In articol:

Otilia Bilionera este în culmea fericirii, după ce iubitul ei de origine turcă a făcut marele pas și a cerut-o în căsătorie. Deși între ei este o diferență de vârstă de șapte ani, artista este pregătită să facă marele pas pentru că îl consideră mult mai matur pentru vârsta lui.

Otilia Bilionera, nuntă în secret

Recent, cântăreața a făcut o serie de declarații despre nuntă și un viitor copil.

Otilia Bilionera trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, după ce a fost cerută în căsătorie de iubitul ei turc. Bărbatul are 24 de ani și este mai tânăr cu șapte ani decât artista, însă acest lucru nu este un impediment în iubirea lor. Aceasta a povestit recent ce fel de bărbat este viitorul ei soț, dar și că plănuiește să facă nunta în secret. Otilia a mărturisit că nunta va avea loc cu siguranță anul acesta și preferă să anunțe după ce va avea loc, pentru că așa este cel mai bine, având în vedere că este vorba de viața ei personală.

„Este foarte carismatic, are o atitudine de bărbat, ceva special care mi-a atras atenţia încă de când l-am văzut. Şi e foarte relaxat. Eu sunt foarte stresată, iar el este cel mai relaxat om pe care l-am cunoscut vreodată. Iar în ceea ce mă privește, în afară de aspecul fizic care nu este atât de important pentru el, a zis că cel mai mult şi mai mult iubeşte la mine sufletul meu. O să facem nunta şi apoi dau de veste. Când vrei să faci un lucru important în viaţă, ce ţine de viaţa personală în special, cel mai bine este să nu îl divulgi. Mie niciodată nu mi s-au concretizat planurile aşa cum am vrut. E mai bine să le fac, să nu spun nimănui şi abia apoi să dau de veste. În mod sigur nunta va fi anul acesta. Încă nu ştiu locaţia. Nici la rochie nu m-am gândit, astea sunt ultimele detalii. Eu am foarte mulţi prieteni în Turcia, oameni cu care am lucrat de-a lungul timpului, colaboratori, dar la fel de mulţi am şi în România. Aşa că am putea face nunta atât în Turcia, cât şi în România”, a declarat Otilia Bilionera pentru Fanatik .

Otilia Bilionera își dorește un copil

Otilia a avut un moment de sinceritate și a dezvăluit că atât ea, cât și viitorul ei soț își doresc să aibă copii, dar și că nu are în plan să își schimbe religia. Artista a mai povestit că mama ei l-a cunoscut pe iubitul turc, iar în septembrie va merge alături de toată familia în Turcia pentru a se cunoaște.

„Turcii nu sunt atât de religioşi, considerăm că avem cu toţii acelaşi Dumnezeu, indiferent de tradiţii. Nici el, nici familia lui nu sunt foarte religioşi. În general, turcii se căsătoresc cu românce şi nu se ţine neapărat să se schimbe religia. Fiecare îşi păstrează relaţia, nu este nevoie să mă convertesc. Şi el îşi doreşte copii. Cum am spus, este foarte matur pentru vârsta lui, gândeşte altfel şi ca să fiu sinceră, tatăl meu m-a făcut când avea tot 24 de ani. Mama l-a cunoscut pe iubitul meu. Nu prea vorbesc aceeaşi limbă, din priviri se înţeleg foarte bine( n.red. râde). În septembrie voi merge cu familia mea în Turcia şi vom avea o vacanţă împreună. El nu a venit până acum în România pentru că nu are viză”, a adăugat artista pentru sursa menționată anterior.