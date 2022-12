Otilia Bilionera, tot mai aproape de ziua nunții. Cântăreața este pregătită să devină mamă. „Am intrat la numărătoarea inversă”

In articol:

Otilia Bilionera este una dintre cele mai cunoscute și talentate artiste de la noi din țară. Vedeta are o carieră de succes, dar și o relație în care se simte iubită și apreciată. Ba chiar mai mult, aceasta este pregătită să facă pasul cel mare și își dorește cât mai curând copii.

Otilia Bilionera, planuri de căsătorie cu iubitul turc

Ajunsă la vârsta de 30 de ani, Otilia Bilionera se gândește de acum la măritiș. Vedeta simte că a venit vremea să facă pasul cel mare și este sigură că iubitul ei turc este bărbatul potrivit cu care vrea să petreacă tot restul vieții. Se pare că acest lucru este tot mai aproape, întrucât familia ei și familia iubitului ei turc vor petrece sărbătorile de iarnă împreună, în Turcia.

Citește și: Am aflat secretul tinereții fără bătrânețe al Otiliei Bilionera! Nu o să îți vină să crezi ce face artista pentru a fi confundată cu puștoaicele de 18 ani: "Beau supă de oase"| EXCLUSIV

Citeste si: Anamaria Prodan, tort uriaș la aniversarea de 50 de ani. Toată lumea a rămas uimită- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

De asemenea, vedeta este pregătită să devină mămică și vrea ca acest lucru să se întâmple cât mai curând. Otilia Bilionera își dorește, totuși, un băiețel deoarece sunt mai mămoși și este de părere că băieții sunt mai atrași de casă și de mamă, decât fetele.

” Da, îmi doresc să am copii. Mi-aș dori să am un băiețel ca să aibă grijă de mine. Băieții sunt mai mămoși, fetele se mărită și se duc. Așa am fost și eu, am plecat la 18 ani de acasă. Nu știu când, când va vrea Dumnezeu, când va considera el că e momentul. Mă simt pregătită, am 30 de ani. De acum știi cum e, se scurge timpul. Am intrat la numărătoarea inversă”, a spus Otilia Bilionera, pentru Spynews.ro.

Otilia Bilionera are planuri mari de viitor cu iubitul ei turc [Sursa foto: Instagram]

Iubitul Otiliei Bilionera este mai tânăr decât ea

Cu toate că artista a trecut prin multe dezamăgiri în dragoste, și-a găsit puterea să iubească din nou și a fost cea mai bună decizie, întrucât a găsit un bărbat care o iubește necondiționat și cu care se simte în siguranță. Iubitul ei este turc și chiar dacă este mai tânăr decât ea, cei doi par a fi suflete pereche, după cum a mărturisit ea de mai multe ori.

Deși relația este una recentă, cei doi au planuri de viață și se văd împreună până și în cel mai îndepărtat viitor.

Otilia Bilionera are planuri mari de viitor cu iubitul ei turc [Sursa foto: Instagram]