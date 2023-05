Otniela, fosta concurentă ”Bravo, ai stil! Celebrities”, adevărul despre relația cu Ruxi: ”Eu am sunat-o” Ce s-a întâmplat între cele două după emisiune? | EXCLUSIV

In articol:

Otniela Sandu este una dintre fostele concurente ale ediției ”Celebrities” din emisiunea ”Bravo, ai stil!”. Deși nu a petrecut foarte mult timp în show, fiind descalificată din cauza unor probleme de sănătate, Otniela a savurat și s-a bucurat de fiecare clipă petrecută pe platoul ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

Întrebată acum, la o bună perioadă de timp de la încheierea concursului, cum a schimbat-o experiența ”Bravo, ai stil!”, aceasta a spus că a învățat multe lecții, nu doar de styling, ci și de viață. Ea a dezvăluit, că în ciuda siguranței de sine pe care o afișează constant, au existat foarte multe momente de neîncredere în ea și în ținutele pe care le purta. Mai mult decât atât, Otniela spune că ar relua experiența concursului, dar într-un mod diferit.

Ce relație au Otniela și Ruxi?

Otniela a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Ruxi. Deși au fost concurente în același sezon, cele două s-au cunoscut cu adevărat în afara competiției. Ce sfaturi îi cere Otniela lui Ruxi?

"Aveam niște concurente puternice, la care atunci când intram în emisiune și ne luam ținutele să ne îmbrăcăm, mă uitam stânga-dreapta. Una dintre ele era Ruxi, recunosc. Eu am sunat-o, i-am mai cerut părerea pe anumite ținute. Chiar am avut acum două săptămâni un eveniment și m-am îmbrăcat în mai multe ținute și i-am trimis poze. Mai mult am vorbit după ce s-a terminat emisiunea decât acolo, cumva am cunoscut-o mai bine pe Ruxi.", a declarat Otniela.

Cum i-a schimbat ”Bravo, ai stil!” stilul vestimentar Otnielei?

Otniela a recunoscut că emisiunea a avut un mare impact asupra stilului ei vestimentar. Din cauza faptului că este înaltă, evita să poarte tocuri. Acum are mai multă încredere în ea și se poartă cum vrea.

"Mi s-a schimbat stilul, am început să port mai mult tocuri. Am fost tot timpul feminină în atitudine, dar am evitat să port tocuri, pentru că sunt foarte înaltă. Am niște picioare foarte lungi și dacă mai pun și niște tocuri...Cu tocurile nu pot să zic că am fost așa prietenă, îmi plac, dar la eveniment, la petreceri. În emisiune am avut niște tocuri foarte înalte, de am crezut că nu ajung să prezint ținuta. Speram să nu cad.", a mărturisit Otniela, la "Bravo, ai stil! Backstage".

