Otniela Sandu, prima apariție la TV alături de iubitul ei: ”Sunt fericită”

In articol:

De-a lungul edițiilor difuzate în cadrul emisiunii ”Ferma”, Otniela Sandu a creat multă controversă. Frumoasa blondină a făcut furori în rândul bărbaților de la Ferma. De mai bine de un an de zile, Otniela Sandu trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Radu Constantin.

Recent, Otniela Sandu și Radu Constantin au avut prima apariție publică într-un platou de televiziune. Actorul a mărturisit că este cucerit de frumusețea partenerei sale și că reușește să îi aducă zâmbetul pe buze mereu.

Citeste si:Otniela, ce păcat! N-ai și tu noroc în viață de-un iubit bogat… Bărbatul l-a “omenit” pe-un cerșetor cu 60 de lei, în timp ce ei i-a cumpărat o… savarină

„Sunt foarte bine, sunt fericită și transmit asta. Noi ne-am întâlnit în urmă cu un an și jumătate. Ne-am salutat și atât, doar am întrebat cine e că are ochii frumoși, dar oricum am uitat”, a declarat Otniela Sandu .

Otniela Sandu și Radu Constantin[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Eficiența vaccinului anti-COVID. Ce arată studiile preliminare din Israel - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, fosta concurentă de la ”Ferma” a povestit o întâmplare amuzantă de la începutul relației.

Citeste si:Întâlnire în mare secret! Otniela, la club cu Cătălin Moroșanu, înainte de lupta câștigată de ”Moartea din Carpați” EXCLUSIV

„La început am făcut un lucru frumos, un desert, dar el în loc să aprecieze treaba asta, zice că am vrut să-l omor. Eu făceam bomboane de mult timp, le-am verificat, dar a ajuns un sâmbure în el cu care era să se înece. Eu n-am crezut și i-am cerut să-mi aducâ sâmburele, pe care mi l-a adus într-o cutie de inel și acum îl am. Aș vrea a opta zi pentru ca el să fie doar cu mine, pentru că e foarte ocupat”, a spus Otniela Sandu.

Radu Constantin este cunoscut în lumea mondenă

Radu Constantin este extrem de cunoscut în lumea mondenă. Mai exact, face sketch-uri, vlogguri educative, dar şi seriale. Ultimul său film a reuşit să ajungă în trending încă de la primul episod, iar ceea ce mulţi nu ştiu este că a fost realizat cu buget zero.

Radu Constantin[Sursa foto: Facebook]

Sursă: Cancan.ro