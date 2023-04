Ovidiu Burcă, pus la punct de Florin Talpan, după ce a declarat că CSA Steaua nu are nicio șansă să promoveze în acest an: „Aici este vorba de frustrare din partea lui!”

In articol:

CSA Steaua a învins Dinamo, scor 2-0, în etapa a patra din play-off-ul Ligii 2. În urma meciului, Ovidiu Burcă, antrenorul „câinilor” a oferit o declarație care nu i-a picat deloc bine juristului de la CSA Steaua.

Florin Talpan îl pune la punct pe antrenorul celor de la Dinamo: „Aici este vorba despre frustrare din partea lui!”

Iată ce mesaj tăios i-a transmis Florin Talpan lui Ovidiu Burcă!

CSA Steaua a câștigat meciul cu Dinamo, scor 2-0, în cadrul etapei a patra din play-off-ul Ligii 2. La finalul partidei, Ovidiu Burcă, antrenorul celor de la Dinamo s-a arătat convins că „militarii” nu ar putea promova în prima divizie. La auzul acestor vorbe, juristul de la CSA Steaua, Florin Talpan, a ținut să îi transmită un mesaj clar lui Burcă, prin intermediul rețelelor sociale. În mesaj, Talpan l-a numit „frustrat” pe Burcă și a vorbit despre posibila promovare a roș-albaștrilor în SuperLiga României.

Ovidiu Burcă, pus la punct de Florin Talpan, după ce a declarat că CSA Steaua nu are nicio șansă să promoveze în acest an [Sursa foto: Facebook]

„Pentru ca o echipă sa promoveze trebuie avut în vedere în primul rând meritul sportiv.

Nu este moral și nici etic dacă vorbim de sport și de fair-play, ca o lege să împiedice echipa de pe primul loc să promoveze. Prin urmare, alegația antrenorului de la Dinamo nu are relevanță și nu poate fi luată în considerare! Aici este vorba de frustrare din partea lui și de părere de rău, dar nu este treaba noastră.

Cineva trebuie sa câștige meciul și au câștigat cei mai buni! Adică Steaua București! NU o lege o ajută pe Steaua să promoveze, ci meritul sportiv al echipei! Dar o lege împiedică/interzice celei mai bune echipe, cu cel mai bun parcurs, fiind pe primul loc, să promoveze, deși, vorbim de sport și în sport este încurajată competiția și fair-play-ul, astfel încât cel mai bun să câștige.

De aceea există CCR și există atâtea decizii de neconstituționalitate ale legii, precum și modificări ale legilor! Pentru ca uneori legile sunt strâmbe chiar dacă sunt făcute de oameni drepți! Menținerea actualului cadru legislativ prin care cei mai buni nu pot promova și se poate realiza promovarea unor mediocri, au dus fotbalul românesc într-o prăpastie în care nu mai facem nicio performanță în Europa.” , a scris Florin Talpan pe pagina sa de Facebook.

Ce a declarat Ovidiu Burcă după meciul CSA Steaua- Dinamo, scor 2-0

Ovidiu Burcă, antrenorul celor de la Dinamo, a oferit o declarație la sfârșitul meciului cu CSA Steaua, scor final 0-2, din care a lăsat de înțeles că nu a fost mulțumit de arbitraj. De asemenea, Ovidiu Burcă a declarat că, în opinia lui, CSA Steaua nu va avea drept de promovare în acest an.

„Este o înfrângere care ne doare, ne pusesem mari speranțe, mai ales pentru suporteri. Nu știu dacă am făcut cea mai strălucită partidă, dar când faci asemenea greșeli, te pedepsesc adversarii. O primă repriză în care nu mi-a plăcut cum am controlat jocul. Prea puțină fluiditate în centrul terenului, a doua repriză mult mai bună, am avut și ocazii, dar rămânem cu această înfrângere care doare.

Nu știu care a fost organizarea acestui meci, dar nu mi se pare normal să venim cu 50 de minute înaintea partidei. Am vrut să prelungim începutul meciului, dar nu s-a putut. Ne-a scos din ritm, dar asta este. Se întâmplă astfel de lucruri la derby-uri, sper să nu fie ceva grav.

Nu o să arăt cu degetul spre arbitraj, încerc să stau departe de lucrurile astea, eu pot doar să mă duc la finalul meciului să le strâng mâna sau nu, astăzi nu am făcut-o.

A fost un duș rece pentru noi, care ne face bine. Nu am făcut un meci rău, dar uneori aceste înfrângeri vin bine, chiar dacă nu a venit în momentul potrivit. Echipa a crescut mult ca joc, ca omogenitate, dar sunt anumiți pași peste care nu poți să treci. E nevoie de răbdare. Am făcut progrese foarte mari. Trebuie să tragem anumite învățăminte și să luptăm până la final.

Steaua nu va avea drept de promovare în acest an, iar această inițiativă de lege e strigător la cer… nu cred că Steaua și suporterii lor au nevoie de un astfel de ajutor.

Nu poți să schimbi legi acum, ciudat, tocmai în săptămâna asta, mi se pare cel puțin straniu. Nu cred că legea va trece de Curtea Constituțională.”, a spus Ovidiu Burcă la finalul meciului cu CSA Steaua, potrivit digisport.ro.

