Ovidiu Danci s-a stins din viață după ce a fost răpus de leucemie. La 39 de ani de ani, dansatorul care încerca să se bucure de viață chiar și după ce a primit îngrozitorul diagnostic, a murit.

Deși era o persoană optimistă cu zâmbetul de buze și celebră după participarea la Dansez pentru tine, Ovidiu Danci a trecut și prin clipe greu de imaginat. În urmă cu șapte ani, în 2013, dansatorul a fost bătut cu bestialitate de polițiști, chiar în interiorul secției de poliție.

"Trebuie sa mai fac multe investigatii. De cand am iesit din sectie, nu am mai dormit. Nu imi vine sa cred ca mi s-a intamplat asa ceva. Am fost luat de pe strada, mergeam cu niste prieteni in club, nu am facut nimic sa ma ia. M-au luat mai multi politisti, am ajuns in toaleta sectiei si m-au batut. Am lesinat, nu mai aveam telefon pentru ca incepusem sa filmez, le-am cerut explicatii si au zis ca le-am lovit masina. Eu nici nu conduc, prietenii mei erau cu masina. Nu ma gandeam ca sunt adevarate povestile cu oamenii batuti de politisti.

Am crezut ca am probleme interne, ma durea abdomenul grav. Vreau sa stiu ca sunt ok, nu am putut sa las situatia asa. In 2013 sa stai sechestrat intr-un sediu de politie este mult. Am facut o criza de nervi, am imaginea politistului care ma batea, imi dadea palme si pumni, si fata politistei care se uita la mine si radea. In toaleta, nici nu eram in camera unde se iau declaratiile. Doi barbati si o femeie, umilinta maxima. Eu imi aduc aminte doar de unul, nu eram constient. Psihic nu imi revin", a spus Ovidiu plangand, în urmă cu șapte ani.

Ovidiu Danci a murit. Anunțul a fost făcut de reprezentanții școlii de dans

După ce Ovidiu Danci a murit, un mesaj cutremurător a apărut pe pagina școlii de dans pe care chiar el a fondat-o în Bistrița.

„Dragii noștri, cu sufletele devastate de durere, vă anunțăm că maestrul de balet Ovidiu Danci, sufletul școlii noastre de balet, a plecat să danseze cu îngerii. Prin noi, Școala de Balet Ovidiu Danci va rămâne însă mulți ani de acum înainte alături de noi. Avem datoria să-i ducem visul mai departe și așa vom face. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, transmite școala de dans pe care Ovidiu Danci a fondat-o.

Ovidiu Danci era iubit de apropiați și de colegi și zeci de mesaje au apărut pe pagina lui după ce s-a stins din viață.