Ovidiu Grosu, omul care l-a amenințat pe Arafat cu moartea[Sursa foto: Facebook]

Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe secretarul de stat Raed Arafat, printr-un mesaj postat pe Facebook, a fost reținut joi pentru amenințare în scop terorist, iar vineri a fost plasat sub control judiciar. Raed Arafat a fost ameninţat cu moartea, în luna iulie, pe Facebook, de un adept al teoriei conspiraţiei potrivit căreia virusul SARS-CoV-2 nu există.

„Am închis internetul acum, pe tabletă. Cum l-am deschis, curgeau mesaje de înjurături. Și nu numai înjurături, și îndemnări: pleacă de acasă. Același lucru îl pățesc toți colegii care îndrăznesc să deschidă gura și să spună ceva despre această boală... Pe mine nu mă afectează deloc, dar pe alții îi afectează. Eu, să zicem, am trecut prin destule, m-am obișnuit. Sunt, pentru unii, șocante mesajele astea. E suficient să primească câteva, s-au oprit acolo. La mine nu pot să spun decât să continue, nu am nicio problemă”, a declarat atunci pentru Digi24 Raed Arafat.

Declarații șocante despre Arafat: „Peste putin timp va fi acuzat de genocid”

Ovidiu Grosu este organizatorul protestului din 10 August 2018, apoi încătuşat în iulie în timpul protestelor "anti-covid" din Piaţa Victoriei. Bărbatul a fost eliberat și pus sub control judiciar de DIICOT. Acesta a oferit un interviu pentru RomâniaTv, în care explică de ce l-a amenințat pe Raed Arafat. Ovidiu Grosu a explicat și cum stă treaba cu coronavirusul, din punctul lui de vedere. Întrebat dacă el crede în virus, Ovidiu a răspuns cu sinceritate.

”Ba da, cred eu am fost primul, poate nu pe mapamond, primul din Romania care a spus ca avem de-a face cu un atac terorist de natura biolgica si am cerut populatiei sa stea calma, sa se protejeze, dar nu va fi de lunga durata. Este virus, nu e organism unicelular viu care sa se reproduca. Este o frantura de proteina acolo si isi pierde din capacitatea de a face rau. Ba chiar am luat hartii si am pus in fata camerei. Vedeti hartia asta? Daca are ceva pe ea si o trageti la xerox, scoate cu fidelitate. Daca scoateti o copie dupa copie, la final aveti blanc, asa sa inteleaga tot omul. Am spus ca ce este si ce traim acum este interes major in business, nu neg existenta, am spus cum se propaga si am adus la cunostinta autoritatilor, din perspectiva celui care cunoaste procedeul criminal, cum vor proceda. Vor fi pers imunizate, purtatoare de virus si trimise in populatie, sa puna mana pe bara de la metrou, sa puna saliva pe colo pe colo, pe usile, pe portiere si am spus ca astea sunt practic de necontrolat, ca nimeni nu poate sa urmareasca pe cineva sanatos si trece pe langa masina si o atinge unde pui mana. Sunt putini interesati sa inteleaga si sa ma inteleaga, sunt multi interesati sa ma discrediteze, sa spuna ca e un nebun, uite nebunul ala, spune lucruri care s-au implinit cu punct si virgula. Am spus ca vor fi situatii si ei vor planui sa ia din case oamenii, sa-i bage in spitale, vor lua copii”, a spus cel care l-a amenințat pe Arafat, pentru RomâniaTV.

Acesta a mai spus că Raed Arafat va fi ”țapul ispașitor”.

”Am vorbit de Arafat si am spus asta: va fi tapul ispasitor, eu sunt specializat in combaterea criminalitatii si terorism si cunosc toate chestiile astea, astea sunt lcururi pe care le vad asa, ma uit prin gard. E aparenta, ce s-ai fac daca e fraier? Va plati si el si toata structura angrenata, ca ii stim. Vor plati, nu vor scapa. Daca procurorii nu vor sa faca ceea ce trebuie ca sa-i opreasca, va veni timpul cand si procurorii vor fi opriti, codul penal prevede favorizarea infractorului, asta este”, a adăugat Ovidiu Grosu.