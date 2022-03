Ovidiu Lipan este numele real al artistului în buletin. De unde provine și care este povestea lui "Țăndărică": "Eram slab, cu nasul mare și părul creț"

In articol:

Ovidiu Lipan Țăndărică a fost invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai". Pe parcursul interviului maraton, celebrul artist a vorbit despre mai multe aspecte ale vieții sale, unele cunoscute, altele mai puțin știute de români. Spre exemplu, artistul a spus de unde i se trage porecla "Țăndărică".

Are legătură cu bețele și cu energia de pe scenă.

"Cred că foarte multe bețe am rupt. În perioada mea adolescentină, care a rămas până târziu aș spune, că am trecut greu la maturitate, am rupt și rup și în continuare. Dar nu din cauza că lovești tare cu ele, e vorba de energia care pătrunde din tine în acele baghete...și pedale, tobe, se spărgeau funduri de tobe. Dar nu numai asta, cred că a venit "Țăndărică" și că eram slab, cu nasul mare și părul creț și parcă eram tras de ațe când băteam la tobe M-am revăzut în filmări mai vechi și e un complex, o imagine care a dus la porecla asta.", a povestit Ovidiu Lipan Țăndărică, în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Ovidiu Lipan Țăndărică, cel mai mare toboșar din România [Sursa foto: Captură KANAL D]

Ovidiu Lipan Țăndărică a fentat moartea la 9 ani

Ovidiu Lipan Țăndărică [Sursa foto: Captură KANAL D]

În copilărie, Ovidiu Lipan a pus mâna pe un cablu de tensiune și s-a electrocutat. Medicul i-a spus că a scăpat printr-un noroc.

Are și acum semne în palme.

"Cred că am surplus de modetie și aș spune că mâinile mele sunt în mâinile lui Dumnezeu. Nu am fost atent la ce am făcut cu mâinile și nu m-am protejat și nici la picioare, că instrumentul ăsta necesită și picioarele.

