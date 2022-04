Ovidiu Lipan Țăndărică, bunic pentru a doua oară: ”Mi se pare o ciudățenie”. Artistul simte că-și trăiește încă adolescența

In articol:

Familia maestrului Ovidiu Lipan Țăndărică se mărește. Fiul său, stabilit în Germania, îl va face bunic pentru a doua oară.

Artistul, ajuns la 69 de ani, este tată de băiat și bunic tot de băiat, dar în lunile care urmează, în familia lor se pare că va apărea și o fetiță, soția lui Alexander fiind acum însărcinată.

Ovidiu Lipan Țăndărică, bunic de fată

În cadrul unui interviu, toboșarul a vorbit despre relația pe care o are cu fiul său, dar și despre noul statut: cel de bunic la dublu.

Ovidiu Lipan spune că, deși a părăsit Germania cu mulți ani în urmă și a pornit pe un drum diferit față de al celei care l-a făcut tată și al fiului său, relația

cu cei doi este în continuare una bună. Fiecare are viziunea sa despre lume, însă talentul este moștenire de familie, iar iubirea este cea care îi leagă și la mii de kilometri depărtare.

„ Fiecare își duce crucea lui. Am rămas în relații foarte bune și cu Alexander, și cu mama lui. E un băiat foarte frumos! El e reușit! Și talentat!”, a spus Ovidiu Lipan Țăndărică, notează Fanatik.

Ulterior, celebrul artist s-a aplecat și asupra subiectului care a adus atât de multă fericire în familia sa. Nora este însărcinată a doua oară, de data aceasta aducând pe lume o fetiță, ceea ce îl face pe Lipan să fie extrem de încântat, dar încă nedumerit.

Vedeta spune că, deși este la distanță, ajută atât cât poate și se implică mult în relația cu fiul lui și familia acestuia.

Chiar dacă, recunoaște el, deși are aproape 70 de ani, încă nu se poate obișnui cu statul de bunic, deși i se pare un lucru interesant și deosebit. Și asta pentru că el se consideră încă un spirit liber, adolescentin, care mai are de trăit câteva etape ale tinereții.

„ Asta cu bunic e o chestie care mi se pare o ciudățenie! Eu încă îmi trăiesc libertatea asta adolescentină și să fii și bunic e un lucru foarte plăcut, e ceva foarte interesant. Sentimentul ăsta de a ne înmulți și de a fi o familie mare cred că-l are fiecare. Eu am fost singur la părinți și de-asta mă bucur enorm că am un nepoțel și mai vine unul acum. Lucrurile decurg, au cursul vieții. Fiecare cu viața lui. Eu încerc să ajut cât se poate de mult și să fiu aproape de ei”, a mai adăugat toboșarul.