Ovidiu Neveu a fost afectat de vestea că Geta Sterp este însărcinată! Încă suspină după sora lui Iancu: "Dacă ne-am vedea, ar simți ceva" | EXCLUSIV

Ovidiu Neveu a vorbit, în premieră, despre legătura avută cu Simina Loica înaintea meciului din gala RXF avut cu Alex Bobicioiu, iubitul ei. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Neveu a dezvăluit faptul că, de fapt, Simina ar fi fost cea care i-a scris prima dată un mesaj pe TikTok, apoi, apoi ar fi discutat de nenumărate ori.

Ovidiu Neveu, încă îndrăgostit de Geta Sterp

Mai mult, Neveu a povestit că a făcut un pariu cu Simina, în urma căruia tânăra ar fi trebuit să iasă cu el la o cafea, fiindcă Bobicioiu a pierdut disputa cu el din ring. Ovidiu Neveu a mărturisit însă că singura femeie pentru care ar mai lupta în cușcă ar fi Geta Sterp, pe care o idolatrizează chiar dacă s-a măritat și acum este însărcinată.

Toată lumea știe despre simpatia lui Ovidiu Neveu pentru Getuța și declarațiile de dragoste pe care i le făcea pe internet. Timoul a trecut, iar Neveu nu a uitat-o. În platoul WOWbiz, tiktokerul a făcut dezvăluiri despre sentimentele pe care încă le are pentru ea.

"Tot timpul aș lupta pentru Getuța, chiar dacă e măritată. Numai pentru ea aș lupta. Getuța e diferită de toate pițipoancele astea, îți zic sincer, care sunt acuma siliconate. Ea e o fată simplă de la țară și arată și bine. E frumoasă. Cum e pe internet, așa e și în viața reală, și caracter și fizic. Când am întâlnit-o mi se părea și mai frumoasă în realitate. Ăsta e adevărul, chiar dacă e măritată. De acum fiecare cu viața lui, dar eu tot o simpatizez în continuare. Ea rămâne în sufletul meu pentru toată viața. Și acum dacă ne-am vedea noi doi, eu cred că ar simți și ea ceva și eu. Eu care sunt Ovidiu Neveu și nu prea am emoții, când m-am întâlnit cu ea chiar am avut emoții. Mi se ridica părul pe mâini. Am mai vorbit cu mama Geta, mi-a scris. Mi-a dat o veste proastă pentru mine, dar bună pentru familia ei, că Getuța e însărcinată în două luni. Să-i trăiască, felicitări, asta-i viața, așa a vrut Dumnezeu.", a declarat Ovidiu Neveu.

Ovidiu Neveu, totul despre relația cu familia Sterp

Ovidiu Neveu a păstrat legătura cu familia Sterp, după meciul cu Iancu, și încă ține la ei. Neveu a vorbit despre relația pe care o are cu ei în prezent, dar și despre mesajele primite recent de la mama Geta.

"M-a felicitat mama Geta pentru victoria de la meci și mi-a zis o glumă pe care o facem noi tot timpul, dar nu pot să o spun. Cu toate astea ce ne mai ciondănim eu și familia Sterp, eu chiar mă atașasem rău de tot de ei, cred că și ei de mine, ne mai scriem. Chiar e o familie bună la suflet.", a mărturisit Ovidiu Neveu, la Online Story.

