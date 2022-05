Ovidiu Neveu, primele declarații după ce a fost bătut de Iancu Sterp: "Mi-am luat 100 de pumni" | EXCLUSIV

In articol:

Ovidiu Neveu a făcut primele declarații oficiale după ce a fost învins de Iancu Sterp în Gala RXF Star Edition. Prezent în studio, la emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, el a recunoscut că adversarul său a fost mult mai puternic și a meritat victoria în ring, de aceea, nu a dorit să își găsească scuze în privința

Ovidiu Neveu, despre bătaia încasată de la Iancu Sterp

greutății inferioare sau a altor cauze. Neveu a povestit că, în timpul luptei, a primit o sută de pumni în cap de la Iancu, a putut să îi numere, dar nu i-a simțit, și, din fericire, pe fața lui nu s-au văzut urme la finalul celor patru minute în care a rezistat în cușcă. Tot aici, aflăm și cum l-a caracterizat pe adversarul său, Iancu Sterp, ce i-a zis acesta după bătaia administrată, dacă va mai lupta cu el într-un meci viitor sau nu, ce i-a răspuns lui Roby Mund, antrenorul lui Sterp, la o provocare a tehnicianului în ring și dacă se va duce la Mama Geta și Getuța, după mesajul transmis de mama lui Iancu prin intermediul emisiunii Corneliei Ionescu.

Ziua de 10 mai a fost cu ghinion pentru Ovidiu Neveu. Înainte de meci era sigur că îl va învinge pe Iancu, însă a fost invers.

Acesta a venit în platoul WOWbiz și și-a spus punctul de vedere legat de lupta pe care a pierdut-o.

"Am mers la bătaie, nu am dat înapoi. Sunt mulțumit de mine, chiar dacă mi-am luat 100 de pumni, am rezistat. Altul nu făcea față. În timp ce luam pumnii, îi și număram, nu i-am simțit. Astea nu sunt scuze, dar dacă mergeam amândoi la 75 kg, era greu meciul. Eu nici înainte de meci nu am zis că am șanse 100% să îl înving. Am zis că îi rup trei coaste și nu i-am rupt niciuna la meciul ăsta. (...) Eu îl respect și am recunoscut că e bun. A fost mai bun decât mine la meciul ăsta. Eu nu am nimic cu el, e un băiat finuț, cu caracter. Eu nu am cerut nicio revanșă, după ce publicul a cerut asta, apoi s-au auto-sesizat și ei.", a declarat Ovidiu Neveu.

Ovidiu Neveu, îndrăgostit în continuare de sora lui Iancu

Ovi Neveu a afirmat în repetate rânduri că are o simpatie pentru Geta Sterp, sora adversarului său. Toată lumea cr4edea că face asta pentru a-l intimida pe Iancu, însă acesta a mărturisit că are sentimente reale pentru ea, promițând că o va vizita curând, la Hațeg.

"Promit să merg să o cunosc personal pe doamna Geta.(...) Eu o simpatizez foarte mult pe Getuța, dar am auzit că are cununie. Eu nu prea sunt de acord cu relația asta a lor, dar asta e, fiecare merge pe drumul lui.", a spus Ovi Neveu, în platoul WOWbiz.