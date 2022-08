Ozana Barabancea a împlinit 52 de ani. Soprana și-a sărbătorit ziua de naștere pe scenă

In articol:

Ozana Barabancea este una dintre cele mai apreciate soprane din țara noastră. După aparițiile pe care le are de ani de zile în emisiunile de televiziune la care participă, toată România a aflat că artista este o profesoară de canto desăvârșită.

Cântăreața are doi copii, pe Andrew și pe Gloria, pe care îi iubește foarte mult. Recent, Ozana Barabancea a împlinit 52 de ani.

Citeste si: Ozana Barabancea a primit doar 35 de lei pe lună de la fostul ei soț, ca pensie alimentară! Timp de 20 de ani, vedeta nu s-a plâns niciodată, dar acum s-a aflat adevărul! EXCLUSIV

Citeste si: ,,A fost o zi specială”. Cătălina Ponor este în culmea fericirii! Fosta gimnastă a dat o veste mare- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Ozana și-a serbat ziua de naștere acolo unde se simte cel mai bine

De ziua ei, Ozana Barabancea și-a serbat ziua de naștere în locul în care se simte cel mai bine: pe scenă. Pe lângă asta, artista și-a făcut câteva cadouri singură, pe care le apreciază foarte mult.

Soprana a terminat recent un videoclip pentru o piesă patriotică, pe care l-a filmat în Prahova, în zona de munte. De asemenea, din 20 august, Ozana a devenit și proprietara unei firme de evenimente.

„De ziua mea mi-au ieșit actele pentru o firmă nouă. Concept Simfonic Internațional se cheamă firma. De ziua mea am cântat, am avut un eveniment undeva în țară”, a declarat Ozana Barabancea.

Ozana a vorbit și despre cea mai frumoasă aniversare din toată viața sa, care a fost în jurul vârstei de 40 de ani.

Citeste si: Ozana Barabancea și-a dat fostul soț în judecată! Care ar fi fost motivul pentru care vedeta ar decurs la acest gest?

„Cea mai frumoasă aniversare a mea a fost la 40 de ani. Dar nu mă plâng. Pentru mine, trecerea timpului este prilej de întinerire. Am decis să fac publice 8 piese patriotice. La vârsta mea este o temă justificată și credibilă. Plus că vreau să dau un exemplu de respect și bună cuviință față de istoria țării mele. Tineretul învață si din muzică, nu doar din modă. Tinerii si publicul în general sunt foarte receptivi. Am avut reacții foarte frumoase după prima piesă lansată de ziua mea”, a mai declarat soprana Ozana Barabancea.