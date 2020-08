Sorin Lungu, pacient vindecat cu COVID-19

In articol:

Sorin Lungu este unul dintre românii diagnosticați cu coronavirus, care nu se speria de posibilele consecințe ale bolii. El nu și-a imaginat cât poate fi de agresiv virusul, până când nu a ajuns la spital. Totuși, acesta recunoaște că unii prieteni l-au întrebat dacă a luat bani ca să stea internat.

Moldoveanul a povestit pentru Digi24 care au fost cele mai grele momente pe care le-a experimentat ca pacient la Spitalul din Bârlad. El a mărturisit că nu credea că virusul există.

„Nu că nu credeam (în existența virusului), nu-l înțelegeam. Fiind ceva nevăzut...”, spune astăzi bărbatul.

Sorin a spus că a avut cele mai groaznice dureri din viața lui.

„Dureri de cap crunte, crunte la modul... nu știu... ceva mai rău nu am avut, am avut operații și n-am avut așa durere. Plutea creierul. Orice medicament, orice perfuzie îmi punea mi se părea că-mi face mai rău”, a povestit el.

Bărbatul spune că, deși se afla în spital, mulți dintre apropiații săi puneau la îndoială existența virusului. El mărturisește că a fost întrebat de aceștia dacă a luat bani să stea internat.

„Dacă am fost spitalizat contra cost. Un tip care nu e la o vârstă să nu creadă și nu era un din ăla fără școală, care m-a dat pe spate întrebându-mă dacă am luat bani ca să stau în spital, știind starea prin care am trecut eu”, povestește Sorin.

Sorin s-a întors la spital să le mulțumească medicilor

După trei săptămâni de la externare, Sorin s-a întors la spital, pentru a-i mulțumi medicului care l-a salvat. El i-a dăruit doctorului Monica Aioanei un buchet de maci. Mai mult, el a cumpărat apă minerală pentru tot pavilionul.

„A rămas așa de marcat de experiența pe care a trăit-o aici! La un moment dat, a făcut comandă și a cumpărat pentru tot pavilionul baxuri de apă minerală. Când a plecat, a vrut neapărat să vadă cum arătăm”, povestește medicul Monica Aioanei, cea care la îngrijit pe bărbat.

„De câte ori trece prin Bârlad, se oprește la noi, întreabă ce facem, dacă suntem sănătoși și asta e una așa, din micile povești și micile satisfacții pe care le-am avut noi în pandemie”, mai spune doctorița.