Din datele obținute până acum, se presupune că doctorul chirurg ar fi încurcat substanțele de dezinfecție, iar în contact cu electrocauterul, pielea pacientei a luat foc.

Situația a fost pusă în evidență de deputatul Emanuel Ungureanu, într-o postare pe facebook.

Asistenta 1 – „Când m-am întors în Blocul Operator am simțit un miros puternic de fum și am verificat de unde provine, observând că focul provine din Sala 1. Intrând în sala 1 am văzut multă apă pe podea și toata lumea prezentă speriată, iar pacienta care se afla pe masa de operații fumega. S-au făcut manevrele necesare unui astfel de incident, urmând ca apoi să transport pacienta în Sala 2, conform indicației medicului după care am transportat-o în ATI Poli 2.”

Asistenta 2 – „Mă aflam pe holul blocului operator auzind țipete și gălăgie,îndreptându-mă către Sala 1 m-am întâlnit cu îngrijitoarea blocului operator care avea o galeata de apă în mână, i-am luat galeata ducându-mă în sală, ajunsă acolo era mult fum și foc, domnul doctor speriat s-a aplecat peste pacientă care era în flăcări. Am aruncat apa stingând focul. Am mutat pacientul in sala 2 la solicitarea medicului””, a scris Emanuel Ungureanu.

Citeste si: Pe Cristina Spătar o știe toată lumea, dar cât de frumoasă e sora ei

Citeste si: Alina Dincă, cântăreața care și-a micșorat stomacul, țeapă uriașă pe internet! “Mi-ai luat banii! Au trecut două luni de când mi-ai luat banii”

Citeste si: Reacția fabuloasă a Corinei, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, după ce el a apărut cu o nouă femeie la masa de Crăciun

Reacția ministrului Sănătății

Potrivit deputatului, asistentele afirmă că medicul care opera o pacientă bolnavă de cancer ar fi folosit greșit unele substanțe de dezinfecție pentru sterilizarea blocului operator. La contactul cu electrocauterul, materialele textile sterile și pielea femeii au luat foc.

„Pacienta a ars ca o torță câteva secunde până ce o asistentă a aruncat un lighean de apă peste masa de operație. (…) Pacienta incendiată pe masa de operație este în stare critică, cu arsuri peste 40% din suprafața corpului și se zbate între viață și moarte!”, a mai scris Emanuel Ungureanu.

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a precizat pentru Digi24 că a trimis control la Spitalul Floreasca.

„Este un incident deosebit de grav. Am alfat din mediul chirurgical”, a spus ministrul.