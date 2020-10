Spitalul Județean Neamț

Pacienții de la Spitalul Județean Neamț au fost ținuți cu orele pe scaune, cu tot cu perfuzii, în curtea unității spitalicești, sub cerul liber, pentru că în spital nu mai erau locuri pentru cei suspecți de Covid-19. Oamenilor li se administrau perfuzii în curte, unde au stat chiar și 14 ore.

Imaginile revoltătoare nu au rămas fără ecou. Prefectul de Neamţ, George Lazăr, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la un post de radio, că a solicitat ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, să trimită Corpul de Control la unitatea sanitară din Piatra Neamţ pentru a verifica modul în care aceasta este manageriată.

„Este o bătaie de joc crasă la adresa nemţenilor. Este o bătaie de joc fără margini. Revin în actualitate şi acele probleme despre care am vorbit şi în urmă cu câteva luni, privind hrana bolnavilor. La acel moment a fost dat un supliment de bani de la CJ pentru hrană, supliment care s-a dorit a fi de zece lei, dar preşedintele CJ a considerat că sunt suficienţi cinci lei.

Recent, am primit mai multe seturi de fotografii de la oameni care sunt în prezent internaţi în Spitalul Judeţean Neamţ şi vă spun că sunt lături ceea ce primeasc pacienţii drept hrană”, a spus prefectul de Neamţ. El a dat asigurări că în perioada următoare, atât el, cât şi alţi colegi din Prefectură vor face vizite inopinate la spital pentru a vedea dacă mai sunt sau nu pacienţii ţinuţi în curte.

Pacienții sunt revoltați: „Suntem oameni, nu animale”

„Sunt suspect Covid şi sunt ţinut în curtea Spitalului Judeţean Neamţ sub cerul liber. Am un scaun. Şi un câine are o cuşcă. Eu nu am. Eu trebuie să stau sub cerul liber. Sunt 18 grade. Am ajuns la 17.10 la spitalul judeţean cu o salvare. La 17.30 mi s-au luat probe de sânge şi urină. Pe la ora 21 am făcut CT. Dar am fost adus tot afară. Este plin spitalul”, , a scris un pacient.

„Eu sunt norocos. Alţii sunt de mai bine de 10 ore. Da, afară. Afară pe un scaun. Să stai afară pe un scaun, sub cerul liber, fără mâncare sau un ceai cald, vi se pare medicină demnă de anul 2020? Nu suntem în război. Cineva putea monta un cort pentru cazuri ca şi mine, măcar să nu stăm sub cerul liber. Suntem oameni, nu animale”, spune un alt bolnav.