Pacienții bolnavi psihic de la un centru de boli mintale din Călărași sunt tratați asemenea unor animale. O serie de fotografii care arată masa lor de toate zilele au fost date publicității, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Imaginile au fost postate pe Facebook de Marin Badea, un bărbat din Călărași.

Castroane de pâine în apă, salam și margarină

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Călărași, Marinela Voievozeanu, a declarat, la Digi 24, că este vorba într-adevăr despre resturi alimentare, însă, spune ea, în cazul bolnavilor de acest tip "mâncarea trebuie să fie pasată". Întrebată și dacă ea ar consuma astfel de mâncare, purtătoarea de cuvânt a răspuns "dacă nu aș avea discernământ, cred că da".

30 de pacienți cu probleme psihice de la un spital din Brașov au fost cobai pentru testarea unor medicamente

Mai mulți pacienți internați la Spitalul de Psihiatrie Vulcan, din județul Brașov, au fost folosiți drept cobai pentru testarea unor medicamente!

Totul s-a întâmplat în anul 2005, când la secția de psihiatrie a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, a fost efectuat un studiu de testare a unor medicamente. Întâmplarea a fost descoperită abia acum, pentru că, potrivit spuselor managerului spitalului, Nicușor Bîgiu, se pare că i-ar fi fost semnalate niște nereguli, iar în baza acelui semnal s-ar fi desemnat o comisie de analiză.

Am avut această informaţie şi am dispus o comisie de analiză, care însă s-a blocat. Conducătorul studiului clinic a refuzat să dea lista pacienţilor incluşi în studiu şi consimţământul. Am avut informaţie că în anul 2005, la secţia Vulcan, a fost desfăşurat un studiu de testare a medicamentelor. Sunt 20, 30 de pacienţi. Conducătorul studiului este un medic din cadrul spitalului”, a spus Nicușor Bîgiu pentru Mediafax.ro.

Potrivit managerului spitalului, Nicușor Bîgiu, astfel de practici sunt non-etice și asta pentru că pacienții în cauză sunt lipsiți de discernământ, astfel, în acest caz bărbatul a sesizat autoritățile, urmând a se stabili care au fost circumstanțele în care s-a petrecut evenimentul, dar și care sunt vinovații.