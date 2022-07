Pactul pe care Bianca Drăgușanu și iubitul afacerist l-au făcut, pentru ca relația lor să reziste! Nimeni nu s-ar fi gândit la acest lucru

In articol:

Bianca Drăgușanu și iubitul său au fost la un pas de a se despărți definitiv, însă sentimentele ce îi leagă sunt mult mai puternice, așa că au încercat să-și rezolve problemele, făcând un pact, găsind astfel soluția pentru ca relația lor să meargă foarte bine.

Așadar, cei doi parteneri au stabilit câteva reguli pe care trebuie să le respecte, iar totul pare că funcționează ca pe roate, asta pentru că în prezent, Bianca Drăgușanu și iubitul afacerist se înțeleg de minune.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, detalii neașteptate despre Cătălin Botezatu! Ce a putut spune blondina despre fostul ei partener: „Nu s-a mai putut”

După ultima ceartă pe care au avut-o, care a fost una destul de serioasă, iubitul Biancăi Drăgușanu și-a cerut scuze față de blondină, asta pentru că făcuse o postare pe rețelele de socializare, în care anunța despărțirea de divă. Astfel, cei doi iubiți au ajuns la câteva înțelegeri, lucru dezvăluit chiar de către persoane din anturajul celor doi.

Citeste si: Divorțul anului în showbiz! Cei doi au împreună trei copii și și-au spus adio după 20 de ani!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„(...) nu s-a lăsat, nu poate sta fără Bianca. Dar nici ea fără el. După câteva zile, ea a acceptat să se întâlnească din nou și au discutat serios despre relația lor. Bianca i-a cerut să meargă împreună, acolo unde ea dorește, să nu o mai lase singură, iar(...) a rugat-o să nu mai dea niciun interviu în presă despre viața ei personală. De atunci nu s-au mai certat și urmează să plece într-o vacanță peste hotare, după ce au fost la mare”, au declarat persoane din anturajul celor doi amorezi, pentru Playtech.ro.

Bianca Drăgușanu, despre iubitul ei: „El este bărbatul pe care îl iubesc”

La scurt timp după împăcare, Bianca Drăgușanu a făcut o serie de declarații despre iubitul ei, menționând că el este bărbatul pe care îl iubește

cu adevărat, motiv pentru care vrea să facă totul în așa fel încât să fie bine între ei.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, o nouă schimbare de look! Diva a ieșit de la salonul de înfrumusețare cu zâmbetul până la urechi: „Am foarte mari emoții”

Cei doi parteneri se apropie de doi ani de relație și împreună au trecut prin multe episoade grele, care ar fi putut să le afecteze relația într-un fel sau altul, însă sentimentele puternice pe care le poartă i-au făcut pe cei doi amorezi să se întoarcă mereu unul la celălalt.

"I-am făcut(...) o promisiune, că nu voi mai vorbi despre relația noastră. El este un om deja destul de terfelit de presă pe anumite subiecte, eu am făcut o promisiune că n-o să mai vorbesc. Ne apropiem de 2 ani de relație, el este bărbatul pe care îl iubesc, cu bune cu rele, am trecut prin diverse situații împreună, dar am rămas cu el. Dacă au trecut 2 ani înseamnă că există sentimente puternice. Acum nu știu…și dacă spun la altar sau pentru totdeauna, nu știi ce se poate întâmpla. De aia vreau să mă țin de promisiune și să merg pe principiul că un om valorează cât cuvântul lui.", a mărturisit Bianca Drăgușanu, pentru Fanatik .

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]