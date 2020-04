In articol:

Pariurile online pe evenimente sportive sunt acum mai simplu de realizat ca niciodata, atat de pe laptop, cat si de pe device-urile mobile. Mai mult decat atat, oferta din ce in ce mai mare de meciuri pe care oamenii pot paria, atrage noi si noi pariori in aceasta activitate, dornici sa incerce si alte alternative de petrecere a timpului liber. Insa exista si o alta categorie de pariori (din pacate, una cat se poate de mare) descrisa de persoane care vor sa obtina castiguri rapide, pariind sume mari de bani pe evenimente sportive despre care nu cunosc foarte multe informatii. Iar atunci cand stiinta nu este de partea lor, acestia prefera sa gaseasca asa-numiti “tipsteri”, de la care sa primeasca (evident, contra cost) ponturi pentru anumite evenimente sportive. Iata de ce nu ar trebui sa apelezi la ceea ce multi numesc “paid tips”:

Nu ai nicio garantie asupra unui anumit rezultat

Poate ca vezi din cand in cand pe Facebook propuneri de colaborare ale unor “tipsteri”, dispusi sa iti ofere “ponturi sigure”, in schimbul unui transfer rapid de bani. Oricat de tentanta poate fi o astfel de oferta, afla ca nimeni si nimic nu iti poate garanta finalul unui rezultat. Exista o multime de variabile ce pot schimba rapid soarta unui meci, de la eliminarea unui jucator, la o schimbare brusca de vreme. Evita sfaturile si recomandarile altora, facand intotdeauna singur alegerile pentru realizarea unui bilet online la pariuri (vezi aici oferta celor de la Superbet).

Bugetul pentru pariuri se termina mai repede

Atunci cand pariezi online, este indicat sa ai un buget lunar foarte bine pus la punct. Evident, bugetul nu trebuie depasit niciodata, pentru ca tu sa ai mereu in control foarte bun asupra balantei tale financiare. Ei bine, in cazul in care trebuie sa mai si platesti anumite persoane pentru asa-zisele “ponturi sigure”, bugetul tau pentru aceasta activitate se va termina mult mai repede. Tine cont de un sfat extrem de important, ce sta la baza unui joc responsabil: nu depasi niciodata bugetul presetat, indiferent de rezultatele obtinute in urma parierii.

Poti cadea in plasa unor impostori

Cu cat intelegi mai bine variabilele evenimentului sportiv pe care vrei sa pariezi, cu atat iti va fi mult mai simplu sa faci o alegere concreta, privind plasarea (sau nu) a unei sume de bani pe o anumita cota. In caz contrar, lipsa de informatii te poate expune in fata unora care vor sa profite de naivitatea specifica pariorilor incepatori. Este important de precizat faptul ca nu toti tipsterii sunt rau-intentionati, insa exista si persoane care te pot insela. Cele mai des utilizate metode de inselaciune, privind ideea de “paid tips”, sunt:

Meciul trucat - cel care iti ofera un “pont” contra unei sume de bani, pretinde ca detine informatii clare, referitoare la un rezultat aranjat. Este una dintre metodele cele mai des utilizate de sarlatanii care se ascund in spatele cuvantului “tipster”;

Editarea biletelor - creativitatea unora nu are limite, chiar si atunci cand discutam despre “paid tips”. Novicii pot cadea in plasa unora care modifica in Photoshop bilete puse la anumite agentii de pariuri, astfel incat sa para castigatoare, sporind astfel increderea in “cunostintele” lor;

Review-uri pozitive - pe site sau pe pagina respectiva de Facebook, administratorii isi scriu singuri recenzii foarte bune, privind seriozitatea tipsterului respectiv, in incercarea de a construi si mai multa credibilitate in jurul activitatii sale.

In concluzie!

Cea mai buna solutie pentru a evita scenariul apelarii la asa-numitele “paid tips” consta intr-o foarte buna informare si intelegere, vizavi de evenimentele sportive pe care vrei sa pariezi. Iar atunci cand pariezi, online sau la agentia de pariuri, pe tenis sau handbal, live sau nu, tine intotdeuna cont de faptul ca jocul responsabil este vital in toata aceasta activitate!