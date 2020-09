Paine neambalatată în supermarket - imagine cu scop ilustrativ

Un studiu a arătat că pâinea poate fi contaminată cu COVID-19, virusul care a îmbolnăvit milioane de oameni din întreaga lume. Spre surprinderea cercetătorilor, virusul a fost detectat la ore bună ce alimentul a fost contaminat.

Recomandarea cercetătorilor este ca produsele de panificație să fie ambalate, pentru ca pericolul infectării cu COVID-19 să fie evitat. Deși virusul poate ajunge pe ambalajul pâinii, din fericire acesta nu a fost descoperit și pe pâine sau în interiorul pungii.

Directorul executiv al ANPC recomandă ambalarea produselor de panificație

"Pâinea neambalată ar trebui să se vândă ambalată sau in mod asistat de un vânzător care sa aibă manuși și toate celelalte echipamente de protecție. Noi, românii, avem si o meteahă de a pune mâna pe pâine, așa cu mâna goala! Și după ne răzgândim. Luăm altă pâine. Luăm o chiflă. Luăm o baghetă. Și așa mai departe...

După părerea mea, fie se va vinde ambalat totul, fie - daca nu se poate vinde ambalat - să se vândă asistat de o persoană. Asta, la sectorul de bake off (unde exisă pâine proaspătă, care nu a fost ambalată deja de producator - n.red.) unde ar fi mai bine sa fie înfoliat, în țipla sau in orice alta formă, in așa fel încât mâna mea, a consumatorului, să nu ajungă in contact direct cu alimentul, fără manusa", a declarat Paul Anghel, directorul executiv al ANPC (Autoritatea pentru protectia consumatorului), la începutul pandemiei de coronavirus.

Numărul de infectări cu coronavirus continuă să crească

În ciuda avertismentelor repetate ale autorităților, numărul de coronavirus continuă să crească, în timp ce o parte dintre români refuză să poarte mască sau să creadă în existența inamicului nevăzut, care a făcut milioane de victime în toată lumea.

Ieri, 24 septembrie, România a înregistrat un nou record al bolnavilor de COVID-19 care se află în stare gravă în secțiile de Antstezie și Terapie Intensivă. Grupul de Comunicare Strategica anunța că au fost descoperite 1.639 cazuri noi de COVID-19, în timp ce 506 pacienți se aflau sub îngrijire medicală la ATI.

