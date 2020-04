In articol:

Poliţia din mica localitate Andover, situată la aproximativ 100 de kilometri vest de New York, nu a confirmat imediat acest număr.

Însă cotitianul The New York Times (NYT) scrie că a descoprit luni, în urma unui pont anonim, 17 cadavre înghesuite în mica morgă a acestei instituţii, Andover Sub-Acute and Rehabilitation Unit, unul dintre cele mai mari aziluri de bătrânidin acest stat.

Cei 17 morţi fac parte dintr-un număr de 68 înregistraţi recent în instituţie. Dintre cei 68 de morţi, 26 au fost testaţi pozitiv cu noul coronavirus, scrie ziarul.

”Personalul era clar depăşit şi probabil subdimensionat”, a declarat la CNN şeful poliţiei locale Eric Danielson.

”Îmi frâng inima informaţiile tragice despre oameni morţi din cauza epidemiei noului coronavirus la Andover Subacute and Rehabilitation Center”, a declarat pe Twitter guvernatorul statului New Jersey Phil Murphy.

”Sunt şocat că s-a autorizat înghesuirea corpurilor într-o morgă improvizată”, a subliniat el. ”Am cerut procurorului din New Jersey să examineze acest caz şi să treacă în revistă instituţiile de îngrijire pe termen lung din New Jersey care au înregistrat un număr disproporţionat de morţi de la începutul epidemiei”, a anunţat el.

PROBLEME DE PERSONAL

Această dramă în statul american care înregistrează cel mai mare număr de morţi din cauza covid-19 după New York ilustează situaţia dramatică din anumite azile de bătrâni în faţa unei epidemii care loveşte mai ales persoanele în vârstă.

Unul dintre coproprietarii instituţiei Chaim Scheinbaum subliniază, într-un comunicat postat joi pe pagina de Facebook a Poliţiei din Andover, că ”probleme legate de întârzieri şi de programul de noapte în weekend au contribuit la prezenţa mai multor morţi decât de obicei” în morga instituţiei.

Însă el dezminte că ar fi fost 17 cadavre şi dă asigurări că, în niciun moment, luni, morga - cu o capacitate de 12 cadavre - nu a numărat ”mai mult de 15”.

Chaim Scheinbaum recunoaşte, de asemenea, existenţa unor probleme cu personalul şi a anunţat că a primit la 8 aprilie o listă de posibili recruţi, pe care a început să-i contacteze.

El dă totodată asigurări că are ”un personal solid” - 12 infirmieri la 450 de rezidenţi.

Chaim Scheinbaum nu spune câte persoane din instituţie au fost testate pozitive cu noul coronavirus, însă NYT scrie că 76 de rezidenţi au fost testaţi pozitivi, iar 41 de membri ai personalului sunt bolnavi de covid-19.

Atât la New York, cât şi la New Jersey, autorităţile au promis date precise cu privire la situaţia azilurilor de bătrâni.

Potrivit postului NBC, care citează servicii sanitare din diverse state americane, epidemia a ucis până miercuri 5.670 de persoane în azilurile de bătrâni între cei aproape 33.000 de morţi din SUA.