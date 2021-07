Pana la ce varsta este indicat sa folosim cosulete pentru bebe?

Cosulete bebe 13:04, iul 5, 2021

Pentru a oferi nou-nascutilor sentimentul permanent de caldura si siguranta, producatorii de articole pentru copii au creat cosulete bebe. Acestea au fost rapid incluse in trusoul micutilor, devenind esentiale pentru confortul lor.

Astazi, poti gasi o gama variata de cosulete, de la cele simple la cele cu arcada de jucarii, copertina si plasa pentru insecte. Calitatea este importanta pentru sanatatea noului membru al familiei tale, de aceea alege intotdeauna produse certificate, astfel incat copilul tau sa beneficieze de ce este mai bun pentru sanatatea sa.

Materialele de calitate superioara, blande cu pielea bebelusului, moi si placute la atingere vor asigura puiului tau cele mai placute momente. Salteaua detasabila fabricata din spuma cu memorie si husa detasabila din bumbac echipeaza cosuletele de tip baby nest.

Daca te intrebi cat de utile pot fi aceste cosulete pentru bebe, recenziile parintilor care le-au achizitionat vorbesc de la sine. Se pare ca nu exista o varianta mai buna pentru a asigura celui mic momentele de liniste si confort in timpul somnului. Astfel, tu iti poti continua desfasurarea activitatilor zilnice fara stresul ca celui mic i s-ar putea intampla ceva neprevazut.

Cosuletele sunt considerate cele mai bune si sigure culcusuri pentru dormit. Pot fi pozitionate pe orice suprafata plana si sunt un mijloc ideal de transport al bebelusului atunci cand pleci in vizite, in parc sau in concediu. Mai mult decat atat, medicii pediatri recomanda ca nou-nascutii sa doarma pe spate pentru a evita riscul sindromului mortii subite a sugarului.

Prin dimensiunile mici, aceste cosulete pentru bebe impiedica posibilitatea micutului de a se intoarce pe burta in timpul somnului, fiind astfel permanent in siguranta.

Daca obisnuiesti sa iti iei puiul in pat alaturi de tine pentru a dormi impreuna, probabil ca stii deja de riscul de a te rostogoli peste acesta in timpul somnului.

Utilizarea unor cosulete pentru bebe elimina acest risc, protejandu-l pe cel mic si pastrand un spatiu tampon intre voi.

Aceste produse absolut utile si recomandate de specialistii din domeniul medical pot fi folosite pentru bebelusi cu varsta cuprinsa intre 0 si 8 luni. Au foarte multe avantaje printre care: depozitarea fara probleme, dotarea cu plase pentru insecte, arcada de jucarii si dotarea cu bretele pentru a asigura transportul cu usurinta.

Cel mic va beneficia de confort oriunde si oricand, nu va fi afectat in niciun fel pe durata deplasarii dintr-o locatie in alta si nu va fi expus riscurilor de accidentare.

Parintii care au achizitionat cosuletele pentru bebelusi spun ca sentimentul de siguranta si mediul intim pe care acestea le ofera nou-nascutului ajuta la o dezvoltare armonioasa, iar designul prietenos este rapid acceptat de micut.

Foloseste aspectul multifunctional al acestor produse si transforma-le intr-un mediu sigur de joaca pentru bebelus. Consulta ofertele de cosulete bebe si alege cel mai potrivit model pentru micutul tau. Tine cont mereu de calitatea materialelor si ofera-i copilului tau o experienta minunata. Siguranta lui va fi si linistea ta, asa ca merita sa investesti in ce este mai bun.