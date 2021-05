Pandemia de COVID-19 nu l-a afectat pe Cristian Țânțăreanu. Omul de afaceri, investiție de zile mari: "Fac un complex de evenimente"

In articol:

Cristian Țânțăreanu este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din țara noastră. Se pare că nu a fost deloc afectat de pandemia de coronavirus, ci dimpotrivă. Milionarul a decis să investească într-o nouă afacere, un complex cu un nume actual- Pandemia.

Mai exact, va fi vorba despre un complex de evenimente, unde se vor organizat concerte, nunți, botezuri. Numele de Pandemia nu este ales întâmplător, ținând cont de situația actual. Ba chiar mai multe, și cele trei săli vor fi denumite după același criteriu- Sars CoV-1, Sars CoV-2 și Eternitatea.

“ Fac un complex de evenimente unde se vor face concerte, nunți, botezuri, care se va numi Pandemia. Are trei săli: Sars CoV-1, Sars CoV-2 și Eternitatea. Vom avea și piscină. Sper să terminăm anul ăsta. Lucrez cu indieni.”, a declarat milionarul.

Cristian Țânțăreanu, vacanțe de vis în pandemie

Este deja cunoscut faptul că este unul dintre cei mai excentrici milionari din țară.

Astfel, în perioada aceasta, a decis să meargă cu soția lui în vacanță în Egipt, Tenerife, dar și Grecia.

"Eu mască nu am purtat, dar m-am ferit. Nu cred că am scăpat de pandemie. M-am întors din Egipt, acolo ăia care nu purtau mască erau amendați. Nevastă-mea, cu bolile astea intrase în depresie, plângea de se rupea la nenorocirile altora.

Anul ăsta am mers în trei vacanțe. Am fost în Tenerife și Grecia pe la începutul anului și apoi Egipt. În Egipt am fost 20 de persoane, cu nepoți cu tot. Prima zi în care a dat voie la boșorogi, am fost la Buftea și m-am vaccinat cu toți boșorogii după mine. Așa putem face și noi chefuri. Eu nu înțeleg ce e în capul unora care nu vor să facă vaccinul ”, a declarat Cristian Țânțâreanu.